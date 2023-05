Fedez ha confessato al pubblico che lo segue su Instagram di aver effettuato una nuova operazione alla pancia. Il rapper e marito di Chiara Ferragni aveva preferito mantenere tale intervento segreto. Infatti, solo quando si è ritrovato a dover rimuovere i punti dalla ferita, ha deciso di svelare quanto accaduto. Che tipo di operazione ha dovuto eseguire? Si è trattato di un intervento che riguarda l’estetica: ha dovuto sistemare il segno dell’operazione che ha dovuto affrontare nel marzo del 2022 a causa di un tumore al pancreas.

“Oggi sono molto felice, tolgo dei punti. Non ve l’avevo raccontato, ma mi sono dovuto far riaprire una parte della cicatrice che avevo sulla pancia. Questo perché durante l’operazione mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una roba estetica, niente di più”

Dunque, nulla di grave per Fedez, che oggi fortunatamente sta bene. Di recente ha rassicurato il pubblico che lo segue sul suo stato di salute. Nonostante abbia ancora dei problemi di digestione, vive bene.

The Ferragnez: nel trailer Fedez e Chiara confermano che non c’è nessuna crisi

Tra Fedez e Chiara Ferragni non c’è nessuna crisi. I Ferragnez finalmente tornano ad apparire sui social sorridenti e felici insieme. Non solo, nel trailer che fa da anticipazione alla seconda stagione di The Ferragnez, La Serie è possibile vedere la coppia smentire tutte le indiscrezioni. In una scena, il rapper dichiara: “Non siamo in crisi io e te, non siamo mai stati più uniti di così”. Fedez parla mentre sullo schermo c’è Chiara in lacrime.

Dopo il Festival di Sanremo 2023, si sono fatte pesanti le voci che addirittura vedevano la celebre coppia del web separarsi. Nulla di quello che era stato riportato in queste indiscrezioni pare fosse vero. Gli stessi Ferragnez hanno avuto modo di smentire con i fatti, mostrandosi di recente sui social network più volte come una famiglia molto unita, insieme ai due figli Leone e Vittoria.

Ad alimentare quelle voci era stato anche lo strano comportamento di Fedez sul web. Il rapper era sparito improvvisamente dai social network, ma lui stesso ha avuto modo di spiegare i motivi della sua assenza. E ora c’è tanta attesa da parte dei fan dei Ferragnez di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi della seconda stagione della serie TV di Prime Video The Ferragnez, La serie.

Ora non resta che attendere per scoprire i momenti di vita quotidiana in famiglia e molto altro sulla coppia italiana più famosa del web!