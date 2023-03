Fedez torna ufficialmente sui social network e finalmente svela cosa sta succedendo nella sua vita. Dopo il Festival di Sanremo 2023, il rapper è scomparso nel nulla, almeno questo si può dire visto che è sempre stato molto attivo su Instagram. Spesso è tornato a farsi vedere per rispondere a qualche polemica, per poi riapparire di nuovo. Questo ha creato ombre sulla sua vita e non solo. Infatti, è finita in mezzo alla bufera mediatica anche Chiara Ferragni, sua moglie. Entrambi sono stati al centro del gossip in queste settimane, con continue ipotesi e indiscrezioni che parlavano addirittura di rottura definitiva.

Ebbene i fan saranno felici di sapere che Fedez e Chiara non stanno divorziando, ma formano ancora una solida coppia. In realtà, la nota imprenditrice digitale aveva già cercato di eliminare questi gossip condividendo una foto della sua mano che stringeva quella di sua marito. Anche il rapper ha precisato, nei giorni scorsi, che la sua assenza sui social non derivava appunto dal rapporto con Chiara, a cui deve solo dire grazia per il sostegno e la vicinanza. Ed ecco che ora Fedez svela cosa sta succedendo.

Con una serie di Stories su Instagram, il rapper fa presente che in effetti in questo periodo i suoi fan non l’hanno visto in forma. Per questo, ha deciso innanzitutto di ringraziare tutti coloro che gli hanno mostrato vicinanza.

“Ci tengo a raccontarvi quello che è successo, perché escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia che non sono corrispondenti al vero. Ed è giusto insomma che sia io a raccontarvi cos’è successo. Devo partire da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere, è stato un evento molto traumatico. Solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale e mi sia affidato solo a psicofarmaci, che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovare uno che non era proprio indicato a me”

A questo punto, Fedez entra ancora di più nel dettaglio, spiegando che a gennaio gli è stato prescritto un nuovo psicofarmaco “antidepressivo molto forte”, che l’ha cambiato e l’ha agitato molto. Non solo, gli ha anche causato degli effetti collaterali fisici molto forti, al punto che ha iniziato ad accusare “dei tic nervosi intorno alla bocca” che gli impediva di parlare in maniera libera.

“Avendomi dato degli effetti collaterali molto forti, ho dovuto sospenderlo senza scalarlo. Chi ha dimestichezza con gli psicofarmaci, solitamente non si fa questa cosa, perché ci sono dei rischi importanti. Io correvo dei rischi importanti e ho dovuto sospenderlo in maniera repentina. E mi ha provocato una cosa che si chiama effetto repound. Si tratta di una cosa che non auguro a nessuno. Oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo, mi ha dato spasmi muscolari alle gambe che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare, sensazioni di vertigini molto forti. Mal di testa incredibili, nausee. Ho perso 5 kg in 4 giorni, insomma non una bella cosa, che mi ha impedito di svolgere il mio lavoro”

Questo è il motivo per cui non ha presenziato alla presentazione di Lol e al processo per la strage di Corinaldo. Oggi non sente di essere “al 100%” in quanto ha ancora “un po’ di vertigini e sudorazioni pazze”. Nonostante ciò, migliora di giorno in giorno. Questo periodo gli ha permesso di capire molte cose e quando arriva a raccontare questo Fedez si commuove. Non riesce a parlare e riprende subito dopo per continuare a spiegare cos’è successo, citando anche colei che gli è stata più vicino, sua moglie Chiara Ferragni.

“Mi ha fatto capire quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale, sulla mia famiglia, su mia moglie, su cui sono state dette di ogni su di lei. Ed è l’unica persona che mi è stata a fianco in questo periodo. E mi dispiace che ha dovuto subire una tempesta di m***a mediatica totalmente immeritata”

Dà un consiglio a chi lo segue, molto importante: “Qualsiasi evento traumatico della vostra vita vi possa accadere, prendetevi cura della salute mentale, delle vostre ferite. Se non lo farete saranno le vostre ferite a reclamare”. Il rapper conclude il tutto definendo questo suo discorso “il riassunto dei miei due mesi di me**a” e ringraziando ancora Chiara, che ha avuto un ruolo fondamentale in tutto questo.

“Ci tengo a ringraziare nuovamente mia moglie, perché ha dovuto badare a una famiglia intera e a me in questo periodo. Non è per niente scontato. Sono un uomo fortunato. Prendersi cura della salute per me significherà nei prossimi mesi affrontare tutti gli eventi traumatici della mia via nella maniera più complessa, più in salita e forse più dolorosa, ovvero quella della terapia, senza cercare scorciatoie, come ho fatto in questi mesi. Non cercate scorciatoie perché possono farvi male”

Questo non è l’unico intervento social che Fedez fa in questi minuti sui social. Il rapper condivide una foto con la sua mano che stringe quella della sua dolce metà, Chiara, con cui dà un importante consiglio al pubblico che lo segue.