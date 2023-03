Fedez assente alla presentazione di Lol: buca inaspettata

Come sta Fedez? Nonostante la foto ‘scaccia crisi’ postata da Chiara Ferragni alcuni giorni fa, il rapper continua ad essere assente dai social. L’unico post condiviso dal cantante è stato una foto dei suoi due figli, Leone e Vittoria, vestiti come dei ‘royal’ inglese per il carnevale. Per il resto, tutto tace. Federico Lucia non si è nemmeno presentato oggi 2 marzo alla presentazione di “Lol: chi ride è fuori”, il programma che conduce da 3 anni su “Amazon Prime Video”. Il cantante era, ovviamente, l’ospite più atteso a causa della bufera mediatica iniziata a seguito della finale Festival di Sanremo. Ma, non solo non è intervenuto, bensì non ha neanche inviato un video per ‘giustificare’ la sua assenza. Il co-conduttore Frank Matano ha dovuto, dunque, presentare la nuova edizione dello show da solo.

Non sono stati comunicati i motivi dell’assenza di Fedez, ma la conduttrice della conferenza stampa, Serena Dandini, ha commentato l’accaduto dicendo che li “segue da lontano”. La donna ha poi dato la parola al comico e youtuber Matano e ai personaggi che fanno parte del cast di questa terza edizione di “Lol”: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, Marina Massironi e lo special guest Maccio Capatonda. Il reality della risata, che ha ottenuti negli anni passato un enorme successo, tornerà per la terza volta giovedì 9 marzo sulla piattaforma di Amazon Prime Video e i fanatici del programma non vedono l’ora di vedere i vari comici in azione.

Quali potrebbero essere i motivi dietro la mancata presenza di Fedez? Alcuni giorni fa, il giudice di ‘X Factor’ aveva pubblicato delle storie in cui appariva agitato e con difficoltà nell’esprimersi, evidenziando problemi di balbuzie. Secondo alcuni, potrebbe essere questo il motivo per cui l’influencer ha deciso di non esporsi pubblicamente. Naturalmente, queste rimangono solamente ipotesi. Tuttavia, il cantante non sta sicuramente attraversando un periodo facile, tra problemi di salute e pressione mediatica. Per questo, in molti sui social network gli stanno inviando numerosi messaggi di supporto e di vicinanza.