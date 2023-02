Chiara Ferragni pubblica una foto con Fedez, teatrino finito

Colpo di scena tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo essere spariti dai radar per quasi due settimane, l’imprenditrice digitale ha postato poco fa una foto insieme al marito. Nello scatto si possono vedere due mani che si intrecciano, di cui una è coperta da numerosi tatuaggi, lasciando pochi dubbi sul fatto che appartenga a Fedez. La storia Instagram, ovviamente, ha mandato in tilt i numerosi fan, che non aspettavano altro. Negli ultimi giorni, infatti, erano uscite numerosi indiscrezioni sulla coppia e tutte indicavano che tra i due ci fosse una profonda crisi. Oggi 24 febbraio l’influencer, però, ha finalmente rotto il silenzio e ha messo a tacere il caos mediatico che l’ha travolta recentemente. Dopo la paparazzata di ieri 23 febbraio di marito e moglie al tavolo del ristorante di Casa Cipriani a Milano, oggi arriva una definitiva conferma della pace tra i “Ferragnez”.

Chiara e Federico non hanno ancora parlato della loro presunta crisi e non è ancora chiaro se vorranno mai affrontare la vicenda. Ciò che è certo che è la presunta burrasca pare essere passata e tra i due sembra essere tornata la serenità. Solo questa mattina il rapper era tornato a farsi vedere su Instagram per replicare alle accuse di Selvaggia Lucarelli sul suo uovo di Pasqua benefico. Nel video in questione, il cantante balbettava, aveva le mani tremanti ed era particolarmente agitato. I fan si erano subito preoccupati, notando un evidente malessere del loro beniamino. Ebbene, poche ore dopo la Ferragni ha voluto condividere una foto in cui tiene la mano al marito e in molti pensando simboleggi un voler supportarlo durante quello che pare essere un periodo molto duro, come si evince dalle sue ultime apparizioni.

Dall’altra parte, però, alcuni sono convinti che si sia trattato di un teatrino montato ad hoc dagli influencer per portare maggiore visibilità alla loro serie “The Ferragnez”. In tanti sostengono che i due abbiano deciso di postare una foto ‘scaccia – crisi’, dopo aver perso di mano la situazione negli ultimi giorni, in cui erano trapelate più scatti dei due insieme al di fuori dei social. Insomma, che sia un teatrino o no, questa storia sembra essersi finalmente conclusa, con lieto fine per i due protagonisti.