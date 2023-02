Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati o stanno ancora insieme? La crisi tra i due è reale o finta? L’ennesimo colpo di scena lascia tutti senza parole. La coppia è stata infatti paparazzata insieme al tavolo del ristorante di Casa Cipriani a Milano. Solo i Ferragnez, uno accanto all’altra, con il cantante che appare rilassato, per niente preoccupato o accigliato. L’imprenditrice digitale è ritratta di spalle: impossibile non notare il corpetto di pelle nera che ha tra l’altro sponsorizzato in alcune storie di Instagram.

A diffondere la foto sui social network è stato il giornalista di Oggi e Dagospia Alberto Dandolo. Qualche minuto dopo il cronista ha pubblicato un’altra immagine in cui c’è la bionda influencer che ride. Nelle ultime settimane non è la prima volta che i due vengono ripresi insieme: è già successo una settimana fa a Villa Crespi, il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo dove Chiara Ferragni e Fedez si sono recati a cena. Dunque, la coppia sembra ancora unita anche se sui social network continua a non condividere foto e video a due come un tempo.

Da non sottovalutare, poi, il silenzio da parte di entrambi. Dopo la finale del Festival di Sanremo 2023, dove Fedez ha rubato la scena alla co-conduttrice Chiara Ferragni con il suo bacio a Rosa Chemical, i Ferragnez non hanno postato più nulla insieme. Il rapper ha ridotto le condivisioni al minimo: solo qualche sponsorizzazione. Senza dimenticare l’attacco al giornalista Mario Giordano che, a detta di Fedez, avrebbe indagato inutilmente sul suo orientamento sessuale.

Per molti la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe del tutto inventata e costruita ad arte per una questione di business mentre per altri i due starebbero attraversando davvero un momento difficile che starebbero cercando di superare per il bene dei figli Leone e Vittoria. Di sicuro sono in molti ad attendere risposte da parte dei diretti interessati: i Ferragnez formano la coppia più amata e seguita in Italia, per qualcuno i nuovi Albano e Romina.