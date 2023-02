In attesa di capire come finirà la crisi matrimoniale con Chiara Ferragni il rapper 33enne può tirare un sospiro di sollievo

La procura della Repubblica di Imperia ha chiesto l’archiviazione dell’esposto di Pro Vita nei confronti di Fedez e di Rosa Chemical e del loro bacio scambiato sul palcoscenico durante la finale del Festival di Sanremo 2023. L’accusa era quella di atti osceni in luogo pubblico.

A creare polemica non solo lo scambio di effusioni labbra a labbra tra i due cantanti ma anche e soprattutto l’atto di mimare un rapporto sessuale su una poltrona dell’Ariston nell’ultima serata del Festival. Il 24enne si era seduto proprio sulle ginocchia del marito di Chiara Ferragni e si strofinava con l’appoggio del collega più grande.

L’esposto era stato presentato dall’avvocato Luca Ghelfi – sulla base dell’art 529 C.P. (atti e oggetti osceni) e 527 C.P. (atti osceni in luogo pubblico) – per conto della stessa Onlus, accompagnato da una nota di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, da Carlo Giovanardi, ex ministro con delega alla Famiglia, e dell’avvocato Valerio Cianciulli. Una petizione della Onlus aveva raccolto oltre 37 mila adesioni.

Per i magistrati di Imperia, però, il reato non esiste. Per quanto riguarda invece l’inchiesta su Blanco, indagato per danneggiamenti dopo la scena delle rose prese a calci sul palco di Sanremo, la procura ha chiesto alla Rai se effettivamente ci sono stati dei danni e di quantificarli.

Al momento i tre artisti incriminati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Soprattutto Fedez e Blanco hanno ridotto al minimo le loro comunicazioni. A pesare su Federico Lucia pure la crisi con Chiara Ferragni che ha travolto il suo matrimonio.

Continua la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

Nonostante siano stati avvistati qualche giorno fa a cena a Villa Crespi, il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo, i Ferragnez continuano a non farsi vedere insieme. Dalla fine del Festival di Sanremo mai una foto o un video uno accanto all’altra sui social network.

Chiara Ferragni è attualmente impegnata con la Fashion Week di Milano mentre di Fedez si sono un po’ perse le tracce. Secondo gli ultimi gossip i due sarebbero addirittura separati in casa: divorzio in vista? Non resta che attendere gli ultimi sviluppi…