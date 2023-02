“Fedez e Chiara Ferragni sono separati in casa”

Emergono nuovi interessanti dettagli su quella che, arrivati a questo punto, sembra essere una crisi ormai conclamata all’interno della coppia più chiacchierata d’Italia, quella composta da Fedez e Chiara Ferragni. Già, perché sembra proprio che il tanto discusso bacio a Rosa Chemical di Federico Lucia sul palco dell’Ariston sia stato soltanto l‘ultima goccia che avrebbe fatto traboccare un vaso già al limite della capienza.

Vale a questo punto fare un breve riassunto di tutte le puntate precedenti di quella che sembra essere a tutti gli effetti una vera e propria telenovela. Tutto nasce quando, durante la settimana del Festival di Sanremo 2023, Fedez riesce a prendersi il centro della scena nonostante tutti gli occhi fossero in realtà puntati sulla moglie, co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival. Il rapper è stato a Sanremo con Muschio Selvaggio, ha interpretato una canzone di protesta che ha fatto molto discutere, si è esibito in duetto con gli Articolo 31 e, infine, ha fatto lo show a cui tutti hanno assistito con Rosa Chemical.

Subito dopo quest’ultimo “sgarbo” alla moglie, che tanto si era impegnata per curare la sua immagine in una settimana così cruciale, i due hanno avuto un confronto dietro le quinte. Non è dato sapere cosa sia accaduto, ma è possibile che Chiara Ferragni abbia pesantemente bacchettato il marito, ritornato al suo posto con la faccia da cane bastonato.

Terminata la settimana di Sanremo, Fedez è (quasi) sparito dai social, concedendosi solo uno sfogo ai danni di Mario Giordano e del suo Fuori dal coro. Chiara Ferragni invece è stata piuttosto attiva sul suo profilo Instagram, dove però il marito è scomparso. Nel frattempo, la coppia ha chiesto ad Amazon Video una pausa nelle riprese della serie The Ferragnez 2, la cui uscita è così slittata. La coppia è poi stata pizzicata insieme nel ristorante dello chef Canavacciuolo, apparentemente serena.

Vanity Fair, tuttavia, ha riportato nelle scorse ore un’indiscrezione gustosa. La nota rivista ha infatti scritto che i Ferragnez sarebbero separati in casa: secondo i bene informati “Fedez dormirebbe sul divano di casa, in attesa di una riconciliazione”. I due, in effetti, non si sono mai più fatti vedere insieme sui social, mentre prima della kermesse non si contavano le Instagram Stories di coppia nel loro enorme appartamento milanese insieme ai figli Leone e Vittoria. Come andrà a finire? Ai posteri l’ardua sentenza.