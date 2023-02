Fedez “è gay?” La risposta furiosa del rapper a un programma tv

Fedez protagonista di una nuova polemica. In un modo o nell’altro, il popolare cantante è sempre al centro delle cronache giornaliere. Da giorni non si fa che parlare della presunta crisi matrimoniale in corso con la moglie Chiara Ferragni. Come se questo non bastasse, Federico ha rotto il suo silenzio social per denunciare un’inchiesta che starebbero facendo su di lui. Poche ore fa, infatti, è venuto a scoprire che una giornalista della trasmissione di ‘Rete 4’ “Fuori Dal Coro” ha chiamato alcuni suoi amici d’infanzia per indagare su di lui e, nello specifico, per scoprire se fosse gay. Probabilmente, la ‘ricerca’ è nata a seguito del bacio dato dall’imprenditore a Rosa Chemical durante la finale di Sanremo. A questo punto, quest’ultimo ha deciso di contattare telefonicamente la giornalista, registrando la conversazione che ha poi postato nelle sue storie Instagram con la didascalia: “Le priorità del giornalismo. Fate schifo”.

Nella story in questione si può vedere Fedez mentre parla con la donna, che ha ammesso di aver chiesto ad una sola persona informazioni riguardo il suo orientamento sessuale. Il 33enne ha commentato indignato il video ed ha puntato il dito direttamente contro il conduttore di “Fuori dal coro”, Mario Giordano, scagliandosi ferocemente contro di lui. Ecco le sue piccate parole:

Oggi ho facilitato il lavoro di una giornalista d’inchiesta di Fuori Dal Coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale o se ho cose da nascondere. Cara giornalista, non sono omosessuale. Se lo fossi, lo direi. Credo che il lavoro di giornalismo di inchiesta mal si concili con inchieste del c***o tipo queste. Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori Dal Coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al c***o”.

Dopodiché, il cantante ha insinuato che l’inchiesta sia nata per una “ripicca” dopo aver fatto vedere, durante la sua esibizione a Sanremo, una foto del viceministro Galeazzo Bignami mentre indossava la divisa nazista. “E perché mai Fuori Dal Coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno. Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male, eh? Mario Giordanino? Teste di c***o”, ha esclamato.

Federico Lucia non ha voluto esporre il nome della giornalista responsabile dell’investigazione, ma solo perché altrimenti “piangerebbe da oggi fino a che esce il servizio”. Ha continuato, invece, ad andarci giù pesante con chi tiene le redini del programma, ovvero Mario Giordano. Con una storia conclusiva, infatti, ha preso in giro il conduttore con parole alquanto triviali e gli ha rivolto un ironico saluto: “Ciao Marietto”.

Poco dopo, è arrivata la risposta del giornalista, prontamente ricondivisa dal cantante. Giordano ha pubblicato un post sulla pagina di “Fuori dal Coro” in cui si leggono queste parole:

Caro Fedez ti sei sbagliato. “Fuori dal coro” non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti.

Fedez ha replicato con una sarcastica risata e ha pubblicato l’estratto preciso della telefonata registrata, in cui la giornalista dichiara espressamente che il servizio sarebbe andato in onda a “Fuori dal Coro”. È finito così, per ora, il botta e risposta tra i due. Non resta che attendere le nuove puntate del programma per scoprire se l’inchiesta sarà effettivamente trasmessa. Nel caso, ci sarà, indubbiamente, un nuovo round.