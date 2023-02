By

C’è crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. I diretti interessati non ne parlano apertamente ma i loro gesti valgono più di mille parole. Il rapper è sparito dalla circolazione, l’imprenditrice digitale condivide sul suo account social solo foto con i figli Leone e Vittoria o sponsorizzazioni. Nessuna dedica o gesto romantico nel giorno di San Valentino come ci hanno abituato negli ultimi sette anni. La Ferry ha addirittura tolto la fede nuziale e ora arriva l’ultima mossa del rapper che spazza via ogni dubbio…

Dopo giorni di silenzio assordante, nei quali non ha praticamente postato nulla, Fedez è riapparso su Instagram con una storia decisamente eloquente. “Tu la mia calamita, io la tua calamità”, ha scritto Federico Lucia. Un chiaro riferimento a quanto accaduto con Chiara Ferragni a Sanremo 2023: prima con il suo testo contro il Governo, poi con il bacio a Rosa Chemical ha oscurato e imbarazzato la moglie.

Poche ore dopo la condivisione della storia Fedez ha cancellato tutto ma lo screenshot è stato prontamente salvato da qualcuno e ora sta facendo il giro del web. Per tanti la chiara conferma che non tira una bella aria a casa Ferragnez. Tra l’altro la frase condivisa dal cantante è una strofa di ‘Favorisca i sentimenti’, la canzone con la quale Fedez ha fatto la proposta di matrimonio a Chiara Ferragni nel 2017 durante un concerto con J-Ax all’Arena di Verona.

Ultime news sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

Le nozze tra Chiara Ferragni e Fedez sono state celebrate il primo settembre 2018 a Noto, in Sicilia. Uno degli eventi più seguiti su Instagram: la coppia ha infatti scelto di non concedere l’esclusiva a nessuna emittente televisiva o rivista.

Stando agli ultimi gossip di recente Chiara Ferragni e Fedez avrebbero anche chiesto di interrompere le riprese di The Ferragnez 2, la seconda stagione della docu-serie di Prime Video che racconta la loro vita quotidiana e professionale. I due non vorrebbero condividere questi giorni piuttosto complicati e non facili da gestire.

Alla finale di Sanremo 2023 – sempre secondo le indiscrezioni – Chiara Ferragni avrebbe addirittura vietato al marito, tramite la sua guardia del corpo, di entrare nel suo camerino.