Il 73esimo Festival condotto da Amadeus e Gianni Morandi assieme a Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Enogu e Chiara Francini ha sicuramente raccolto moltissimi successi, ma ha anche fatto molto discutere. Addirittura, avrebbe portato ai ferri corti la coppia più famosa del web: quella composta da Chiara Ferragni e Fedez. Partito come un semplice sketch, il bacio tra Rosa Chemical e Federico Lucia avrebbe provocato una vera e propria crisi. La Ferragni sarebbe stata vista rimproverare il marito subito dopo il misfatto, momento ripreso e prontamente divenuto virale. Addirittura, pare che l’infuencer abbia impedito al marito di raggiungerla in camerino finita la finale del Festival. Da lì, i due non sono più apparsi insieme, se non in una paparazzata diffusa ieri 15 febbraio dal sito “Whoopsee”, che li ha beccati a Milano mentre entravano nel portone di un palazzo. Per alcuni, tali scatti sarebbero la prova di un teatrino messo su dai “Ferragnez” per attirare l’attenzione. Ma, secondo un’indiscrezione del blogger Amedeo Venza, in quell’edificio ci sarebbe lo studio di un legale. Dunque, c’è chi parla persino di separazione. Nelle ultime ore, inoltre, è spuntato un nuovo retroscena che sembrerebbe confermare ulterioremente la crisi.

Guia Soncini su “Linkiesta” ha spifferato che Fedez e Chiara Ferragni avrebbero interrotto le riprese della seconda stagione della loro serie su “Amazon Prime Video”. La coppia avrebbe chiesto una settimana di pausa, forse proprio perché potrebbero star vivendo delle giornate turbolente. Il debutto di “The Ferragnez 2” è previsto per maggio 2023, ma pare proprio che l’uscita sarà rimandata a settembre. Dunque, questo recente indizio aggiunge un nuovo tassello alla trama che vede come protagonisti le due star del web. Il cantante, alcuni giorni fa, aveva rivelato che la troupe del reality li aveva raggiunti anche a Sanremo. Per questo, si era parlato di una “montatura” per lanciare la serie: in questo modo tutti avrebbero seguito lo show per vedere in video la “sfuriata” dell’imprenditrice digitale. Ma, a quanto pare, i due, in realtà avrebbero preferito non condividere con il loro pubblico questo periodo complicato.

In ogni caso, si tratta sempre di rumors e non c’è ancora nessuna ufficialità. Certo è che, il silenzio social della coppia continua a destare molti sospetti. I due non si sono mostrati insieme neanche nella festa di “San Valentino”. Un’occasione che, negli anni passati, era stata motivo di dediche d’amore con cui riempire i loro ‘feed’. Non resta che attendere per scoprire come si svilupperà questa storia, che sta appassionando migliaia di persone.