Fedez e Chiara Ferragni, un Sal Valentino amaro o una messinscena? Fuor di dubbio che il bacio tanto chiacchierato di Sanremo tra il rapper milanese e Rosa Chemical abbia infastidito non poco l’influencer cremose. Non perché provi gelosia quanto piuttosto perché doveva essere il ‘suo’ Festival e invece il marito le ha rubato la scena con un siparietto che si poteva evitare (non perché un bacio tra due uomini scandalizzi, quanto piuttosto per la superficialità del gesto che è sembrato un’azione orchestrata soltanto per fare baccano mediatico). Quel che è certo è che da quel momento la coppia più social d’Italia non si è più mostrata assieme e per la prima volta Chiara ha totalmente ignorato sui social, il suo regno dove mostra ogni cosa, il marito. Quindi? Cosa sta succedendo? C’è davvero in corso una crisi nera?

Altro dettaglio: Fedez ha rispolverato nelle scorse ore una dedica dolce per la moglie, un “Ti amo” assai mellifluo. Pure in questo caso la Ferragni lo ha ignorato. Qualcuno, anzi più di qualcuno, però, sostiene che dietro a siffatto gelo social tra la coppia non ci sia una situazione grave ma semplicemente una messinscena per fare ‘hype’. Insomma, i ‘maestri’ di Instagram ne avrebbero escogitata un’altra per far parlare di loro e per fare aumentare il dibattito sulla loro love story. Tradotto: più ‘seguito’, più interazioni e più popolarità.

Per farla breve, secondo diversi ‘ben informati’, l’influencer lombarda avrebbe sì il dente avvelenato, ma non starebbe di certo mettendo in dubbio il matrimonio. C’è anche chi si chiede che fine abbia fatto il tanto atteso annuncio che la coppia aveva detto che avrebbe fatto dopo Sanremo.

Nel mese di gennaio, infatti, sono cominciati a circolare alcuni rumors su una presunta nuova gravidanza della Ferragni, poi smentita. Ma, in occasione di un video girato con il marito, mentre lui l’ha incalzata riguardo a una notizia privata da dare, Chiara frenava e invitava la dolce metà a starsene zitto almeno fin dopo la conclusione del Festival. Dell’annuncio, a oggi, nessuna traccia.

Nel frattempo, lungo la puntata de Le Iene in onda il 14 febbraio su Italia Uno, Rosa Chemical è tornato a parlare del bacio con Fedez. “Follia parlare di tradimento, era un gesto d’amicizia”, ha chiosato. Sì, infatti il problema non è il tradimento. Il problema è che la star di Sanremo doveva essere Chiara e invece il marito l’ha offuscata.