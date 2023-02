Che cos’è successo esattamente fra Chiara Ferragni e Fedez durante la finale del Festival di Sanremo 2023? Inutile negarlo, è una domanda alla quale tutti stanno cercando una risposta in queste ore, visto che il loro presunto litigio sta paradossalmente facendo parlare molto di più della stessa vittoria di Marco Mengoni.

Questi i fatti, per chi si fosse perso dei pezzi: in occasione dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023 è andata in scena un’accesa discussione fra Fedez e Chiara Ferragni, subito dopo l’esibizione del Big Rosa Chemical. L’artista di Made in Italy ha infatti deciso di dare spettacolo, twerkando addosso a Fedez e portandolo sul palco dell’Ariston per baciarlo per provocazione.

Subito dopo il siparietto, Chiara Ferragni e Fedez (come evidenziato da un video “rubato” dal backstage) hanno iniziato a discutere sul palco, per poi sparire nel dietro le quinte. Cosa si siano detti nessuno lo può sapere, ma quel che è certo è che Fedez è tornato a sedersi in prima fila visibilmente sconvolto per quanto accaduto. Milioni di spettatori l’hanno chiaramente visto pensieroso e con gli occhi lucidi, come se fosse appena accaduto qualcosa di brutto.

Subito dopo la serata, invece di riportare su Instagram Stories la sua notte di bagordi post Sanremo, il rapper si è chiuso per ore in un silenzio social molto sospetto, rotto questa mattina con la condivisione di un paio di contenuti. Chiara Ferragni, nel frattempo, sembra aver voluto mandare una frecciatina al marito, “dimenticandosi” tra l’altro di taggarlo nei ringraziamenti social post kermesse.

Ebbene, a poche ore dalla finale di Sanremo è finalmente emersa un’altra versione dei fatti. A parlare via social è infatti stato Federico Taddia, noto autore Rai nonché la persona che ha registrato il video della discussione dei Ferragnez sul palco. Alcuni, su Twitter, scherzavano rispetto al fatto che “quel” video da lui girato valeva oro. Lui, in ogni caso, si è sentito in dovere di mettere le cose in chiaro: la discussione l’ha registrata, ma il video è stato cancellato. Inoltre, Taddia ha dichiarato di non voler rivelare cosa i due si siano detti. Qui il suo commento, che riporta comunque alcuni retroscena interessanti sul loro confronto: