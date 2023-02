Nuovi sviluppi a casa “Ferragnez”. Negli ultimi giorni si era parlato molto di una presunta lite tra i due. Il tutto è iniziato durante la finale del Festival, dove Fedez ha rubato la scena alla moglie, tramite il teatrino messo in scena con Rosa Chemical. Dopodiché, il cantante è completamente sparito dai radar: nessuna storia e nessun post da parte dell’influencer più attivo d’Italia. D’altro canto, l’imprenditrice digitale ha continuato a postare foto dei suoi outfit, della mamma, delle sorelle e dei figli Leone e Vittoria, senza mai immortalare o nominare il marito. Ebbene, dopo il silenzio caustico degli ultimi giorni, Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso degli enigmatici post che hanno sollevato ulteriormente dubbi sulla presunta amaretta insita tra la coppia più famosa del web.

Nella mattinata del 13 febbraio 2023 Chiara ha postato sulle sue storie un estratto del momento in cui al Festival ha elogiato il matrimonio tra Gianni Morandi e la moglie Anna e ne ha approfittato per lanciare una velata frecciatina al padre dei suoi figli. La didascalia che accompagna il video, infatti, non è passata inosservata: il commento è stato “Un amore così”. La modella non ha nascosto la gelosia nei confronti di Morandi e la sua Anna, protagonisti di una storia d’amore che dura da ben 27 anni. Un rapporto meraviglioso e (almeno agli occhi del pubblico) equilibrato. Una caratteristica che ha suscitato l’invidia della 35enne.

Poco dopo, sempre su Instagram, Chiara Ferragni ha condiviso nuovamente il video ed ha aggiunto un ringraziamento per i suoi compagni di viaggio: “La scoperta più grande che ho fatto durante il Festival di Sanremo sono proprio le persone. Voglio ringraziare Amadeus e Giovanna per avermi accolto e supportato e voglio ringraziare Gianni Morandi e Anna per il supporto, la gentilezza e per il tempo passato insieme fuori dal teatro. Siete delle persone incredibili e una fonte di ispirazione, grazie per essere stati al mio fianco”. A dire il vero, da sabato 11 febbraio l’influencer non ha smesso di riservare parole di gratitudine per chiunque, l’unico assente all’appello il padre dei suoi figli.

Fedez e il ritorno sui social

Prontamente è arrivata la risposta di Federico Lucia, che ha rotto il silenzio ed è tornato sui social. Il cantante ha prima condiviso un post insieme agli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo e ha dedicato loro queste parole: “Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque”. Anche questa volta, nessun riferimento alla moglie.

Ma, pochi minuti dopo, l’imprenditore ha anche postato una dedica per la madre dei suoi figli. Il conduttore di “Lol” ha riportato alla luce un suo vecchio tweet risalente alla prima serata del Festival, in cui aveva debuttato Chiara Ferragni. “Sono fiero di te. Ti amo”, le parole scritte da Fedez, che cercano di mettere una toppa alla presunta lite in corso con la moglie.

Presumibilmente, in questo modo, il cantante voleva anche replicare alle polemiche degli ultimi giorni riguardo i suoi “deliri di onnipotenza”, che lo hanno portato a rubare la scena persino alla persona più importante della sua vita. C’è da dire, però, che questa riapparizione sortisce un po’ l’effetto contrario. In questo modo, Fedez sembra confermare il fastidio provato da Chiara, che si è vista oscurata in una serata in cui doveva essere la protagonista. E, se anche la tua stessa moglie condivide il pensiero dei tuoi detrattori, probabilmente è arrivato il momento di fare un passo indietro.