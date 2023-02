Fedez sparito dopo Sanremo: c’entra il bacio a Rosa Chemical?

Sono quasi 24 ore che Fedez non pubblica più nemmeno una Stories sul suo seguitissimo profilo Instagram ufficiale. Per un qualunque altro essere umano sarebbe una frase anche piuttosto banale, ma non certo per lui, che su Instagram ha costruito un’importante parte del suo impero.

L’assenza di Fedez dal suo social d’elezione è quantomeno sospetta, anche e soprattutto in considerazione del fatto che ieri sera si è concluso il Festival di Sanremo 2023 e nella cittadina ligure, come sempre, si sono svolti party esclusivi a non finire. Visto e considerato che l’artista era in trasferta a Sanremo anche con il suo team di Muschio Selvaggio, sorge spontanea la domanda: davvero non ha partecipato ad alcun festeggiamento? E nel caso in cui avesse effettivamente passato una notte di bagordi, perché non pubblicare neanche un video, o uno scatto, insieme ai suoi amici?

L’ultima volta che il pubblico ha visto Fedez è stato ieri sera, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo. Le ultime immagini del rapper apparse in tv hanno messo in allarme i fan, che hanno notato la faccia sconvolta e gli occhi lucidi, come se avesse appena pianto. Poi più nulla.

Il dubbio, a questo punto, è lecito: ma l’assenza di Fedez dai social può essere in qualche modo legata al controverso bacio con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston?

Vale la pena fare un passo indietro, a questo punto, per avere un po’ più chiaro il quadro della situazione: com’è ormai arcinoto, nella finalissima di Sanremo 2023 il Big Rosa Chemical si è preso di peso Fedez e, dopo avergli twerkato addosso, l’ha baciato appassionatamente di fronte a tutti, Chiara Ferragni compresa.

In un primo momento, Chiara Ferragni si è mostrata più che altro imbarazzata per il siparietto, poi però è emerso un video dietro le quinte che ha fatto sorgere sospetti a molti. Nella clip si può notare l’influencer discutere con il marito, come se non avesse gradito lo scambio con Rosa Chemical. Subito dopo, è possibile vedere i due sparire nel dietro le quinte, forse per proseguire con la discussione.

L’unica certezza, per ora, è che Chiara Ferragni è tornata dai suoi due bambini, Leone e Vittoria, nel grande appartamento di City Life a Milano. In nessuna delle ultime Stories, ad ogni modo, appare il marito, ancora assente “ingiustificato”. Mistero!