AGGIORNAMENTO: Fedez smentisce il racconto fatto da Corona. Il rapper ci tiene a precisare, attraverso il suo account di Instagram, che Chiara è al suo fianco e gli sta dando tutto il suo supporto. Dunque, la sua decisione di allontanarsi dalle luci dei riflettori non dipende dalla sua vita matrimoniale. “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”, scrive Fedez.

Sempre più ombre sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Dopo il Festival di Sanremo 2023, che li ha visti entrambi coinvolti in differenti ruoli, sembra essere nata una crisi davvero molto importante. Le voci si susseguono e si fanno sempre più insistenti, anche perché questi due volti così tanto social non vogliono condividere con il pubblico che li segue ciò che sta accadendo tra le mura di casa. A sganciare una nuova bomba su quanto starebbe accadendo tra i Ferragnez ci pensa Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi si dice certo del fatto che Chiara sarebbe sempre più incentrata ad avviare il divorzio da Fedez! E ovviamente questa sua decisione avrebbe distrutto psicologicamente il rapper, che al Festival di Sanremo è finito tra le polemiche per via della scena che l’ha visto protagonista con il cantante in gara Rosa Chemical. Dopo questo fatto, ecco che sono iniziate a circolare voci di crisi e rottura. Il tutto con un silenzio social che fa più rumore di qualsiasi parola.

Mentre Chiara Ferragni continua ad aggiornare costantemente il suo profilo Instagram, su cui si basa gran parte del suo lavoro, Fedez è sparito. Ogni tanto il rapper torna attivo, ad esempio qualche giorno fa i fan hanno potuto rivederlo in uno scontro con volti della TV. Ma niente di più. Sono tanti coloro che sentono la sua mancanza e soprattutto la mancanza dei suoi video con i figli Leone e Vittoria.

C’è tanta preoccupazione per il suo stato mentale, anche perché di recente ha confessato di avere la balbuzie. Subito dopo, Chiara sembrava allontanare ogni voce di crisi condividendo una foto in cui la sua mano stringeva quella di Fedez. Poi nessun’altra notizia. Sul suo canale Telegram, Fabrizio Corona alimenta i gossip che vedono i Ferragnez vicini a una clamorosa rottura.

“Fedez sta male psicologicamente. Oggi (ieri ndr) il rapper non si è presentato negli studi di Amazon per la presentazione della terza stagione di Lol. Dopo la bufera post Sanremo le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”

Va precisato e sottolineato che questa è e resta per ora solo un’indiscrezione. Infatti, non ci sono né conferme né smentite ufficiali. Sono le parole di Corona e non di una persona vicina ai Ferragnez. Dunque, tali dichiarazioni andrebbero prese davvero con le pinze. Ma non finisce qui il messaggio lanciato dall’ex paparazzo:

“Oggi (ieri ndr )Fedez a causa delle sue condizioni psicologiche non è riuscito a essere presente in studio, lasciando a Frank Matano l’onore e gli oneri della presentazione. La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto”

Questi secondo Corona sarebbero i motivi per cui Fedez si è allontanato dal mondo dei social, dove prima dell’ultima puntata del Festival di Sanremo 2023 faceva compagnia al suo pubblico ogni giorno senza sosta. Da una parte il rapper starebbe cercando di affrontare questa difficile situazione familiare e dall’altra starebbe tentando di gestire “la pressione degli impegni lavorativi”.