Fedez e Chiara Ferragni tornano su Prime Video con la seconda stagione di The Ferragnez – La serie. Sul piccolo schermo l’imprenditrice digitale e il rapper porteranno non solo le loro rispettive vite personali, ma anche il privato. Infatti, la celebre coppia si affiancare – come accaduto nella prima stagione – da parenti, amici e colleghi. Tra questi presenti anche il primogenito Leone e la seconda figlia Vittoria. Ebbene The Ferragnez – La serie arriverà sul catalogo di Prime Video il 18 maggio 2023.

La serie con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez è prodotta Banijay Italia per Amazon Studios e verrà suddivisa in due fasi. I primi quattro episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming di Amazon dal 18 maggio, mentre gli altri tre episodi dal 25 maggio 2023. Dopo le voci di crisi che si sono fatte sempre più forti dopo il Festival di Sanremo 2023, ecco che finalmente è stata annunciata la seconda stagione della serie e non solo.

Infatti, Prime Video ha annunciato un episodio speciale, che però sarà disponibile nel catalogo solo dopo questa estate. Si tratta di The Ferragnez: Sanremo Special, uno speciale dedicato al dietro le quinte di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston l’imprenditrice digitale ha svolto il ruolo di co-conduttrice, al fianco di Amadeus, nella prima e nell’ultima serata.

Proprio dopo la 73esima edizione del Festival sono nate varie indiscrezioni che parlavano dell’eventuale nascita di un contenuto di Prime Video dedicato al dietro le quinte di Chiara. E, in effetti, ecco che ora la piattaforma di streaming annuncia un episodio speciale legato a Sanremo. I fan sono curiosi di vedere questo episodio, anche perché dopo il Festival si è parlato di una crisi nata tra Ferragni e Fedez nel dietro le quinte dell’evento. Oltre questo, Chiara è anche finita al centro delle polemiche accusata di pubblicità occulta.

Dopo il successo della prima stagione della serie The Ferragnez, la coppia racconta in questi nuovi episodi nuove sfide e i traguardi raggiunti di recente. Ci sarà modo di scoprire lati inediti riguardanti la loro vita da genitori e da giovane coppia. Ancora una volta, i Ferragnez aprono le porte della loro casa e non solo sui social network.