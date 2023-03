Fedez, lite in corso con Luis Sal? Ecco cosa sta succedendo

Fedez ha litigato con Luis Sal? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo nelle ultime ore. È da, infatti, ben due puntate che lo youtuber non si presenta a “Muschio Selvaggio“, il podcast che conduce insieme a Fedez (e occasionalmente insieme al fratello Martin) dal 2020. Dopo la scorsa puntata in solitaria del rapper insieme a Cecilia Strada, anche questa settimana Fedez si è trovato da solo ad intervistare il suo vecchio amico Fabio Rovazzi, con cui ha parlato apertamente della fine della loro amicizia. Ciò che ha fatto storcere maggiormente il naso è il fatto che il marito di Chiara Ferragni non abbia dato alcuna spiegazione sull’assenza del collega e amico. Allo stesso modo, Luis non ha proferito parola sulla vicenda e non si mostra sui social ormai da vari giorni. Dunque, se il bolognese avesse avuto problemi esterni che non gli avrebbero permesso di partecipare al podcast, perché non dirlo?

Tutta questa serie di motivi hanno fatto nascere il dubbio che ci sia qualche screzio in corso tra i due. Non sarebbe sicuramente la prima volta che Fedez ha un diverbio con un suo amico/collaboratore. In passato, aveva rotto i rapporti sia con Fabio Rovazzi che con J-Ax, con cui ultimamente è riuscito a ricostruire una solida amicizia. Scavando ancora più indietro nel passato, molti ricorderanno gli inizi della carriera del rapper insieme ad altri artisti come Gue Pequeno e Ghali, con cui poi ha avuto sempre delle discussioni. Insomma, tutto lascia pensare che, anche questa volta, mischiare lavoro e amicizia avrebbe potuto danneggiare il rapporto tra i due.

Il gossip su Fedez e Luis Sal lanciato da Fabrizio Corona

C’è anche chi sostiene che questa ‘rottura artistica’ si debba al gossip lanciato da Fabrizio Corona alcuni giorni fa, secondo il quale Fedez e Luis avrebbero avuto una relazione segreta. Addirittura, l’ex re dei paparazzi aveva rivelato che Chiara Ferragni avrebbe costretto il marito a fare una scelta, motivo per cui il cantante avrebbe deciso di chiudere i rapporti con l’amico. Tuttavia, quest’ipotesi sembra poco plausibile, anche perché queste voci sono state prontamente smentite dall’ufficio stampa di Federico.

Ad ogni modo, bisognerà aspettare la prossima settimana per scoprire se Luis Sal tornerà alla conduzione del fortunato podcast o se Fedez continuerà a gestire le interviste in solitaria. Se così fosse, chissà se uno dei due diretti interessati deciderà di spiegare i veri motivi dietro quest’assenza o se continueranno ad optare per la linea del silenzio.