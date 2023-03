Con il periodo difficile che ha vissuto dopo il Festival di Sanremo finalmente alle spalle, Fedez può tornare con serenità alle sue occupazioni quotidiane. Il rapper, che nei giorni scorsi ha rivelato di aver vissuto alcuni problemi collegati con l’assunzione di psicofarmaci, ha confermato pochissime ore fa di essere tornato nel suo personale studio milanese per registrare una nuova puntata del suo podcast, Muschio Selvaggio.

Com’è noto, ogni puntata del format del rapper (disponibile su Spotify e Youtube) vede la partecipazione di un’ospite d’eccezione che si rende disponibile per un’intervista, quattro chiacchiere e un po’ di sana “stupideira”. In teoria, la prossima puntata del podcast avrebbe dovuto vedere la partecipazione della celebre attrice Matilda De Angelis, di cui si è tornati a parlare proprio in questi giorni essendo lei la protagonista della nuova serie Netflix La legge di Lidia Poët. Tuttavia, come confermato dallo stesso Fedez via Instagram Stories, la diretta interessata alla fine ha dato forfait. Una buca, quella della De Angelis, della quale non è dato sapere il motivo: Fedez infatti non ha rivelato se si sia trattato di uno sgarbo o se la sua assenza fosse legata, più banalmente, ad un impegno concomitante (“Ci eravamo preparati un sacco di domande…” ha commentato Federico Lucia, sconsolato).

Per l’occasione, dunque, Fedez ha deciso di invitare un altro ospite che andrà così a sostituire la De Angelis, e che ospite! Il prossimo invitato di Muschio Selvaggio sarà dunque Fabio Rovazzi, che è tornato a parlare a Fedez proprio in tempi non sospetti (sulla scia della scoperta del tumore da parte del rapper).

I trascorsi di Fedez e Fabio Rovazzi

“Non ci parliamo da 10 anni e abbiamo deciso di parlarci al podcast” ha commentato, scherzando, Fedez, facendo riferimento a questi ultimi anni in cui fra lui e il videomaker, cantante e influencer sono volati gli stracci.

I fan dell’artista di Comunisti col rolex ricorderanno di certo la faida che l’aveva messo contro il suo ex protetto, reo di essere entrato a far parte di una società concorrente alla sua (ai tempi si trattava della Newtopia). Fedez aveva così deciso di chiudere i rapporti con quello che in quel periodo era praticamente il suo migliore amico. Tra l’altro Rovazzi, a quanto pare, nemmeno gli fece gli auguri quando diventò papà del piccolo Leone

I due artisti hanno fatto pace nel 2022, poco dopo che Fedez aveva annunciato di aver scoperto la malattia al pancreas. Oggi sembra proprio che fra i due sia definitivamente tornato il sereno.