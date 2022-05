Fedez rivede Rovazzi dopo anni di gelo: reazioni, come è andato l’incontro

By

Il cantante 32enne e il suo ex socio sono stati avvistati l’uno in compagnia dell’altro: ecco in quale occasione

Fedez si sta progressivamente riappacificando con i suoi ex soci? Dopo lo scambio social con J-Ax adesso è il turno di Fabio Rovazzi, con cui il marito di Chiara Ferragni è stato beccato ieri sera, 16 maggio 2022, al concerto di Tananai. Durante l’evento il cantante meneghino si è esibito per la prima volta dopo l’operazione al pancreas dello scorso marzo. È tornato il sereno tra i due artisti? Qualcosa bolle in pentola? Ecco cosa si sa sulla situazione.

Fedez è apparso a sorpresa, ieri sera, al concerto di Tananai al Fabrique di Milano. Qui è tornato a cantare su un palcoscenico per la prima volta dopo i rognosi problemi di salute che lo hanno afflitto negli ultimi mesi. Oltre a divertirsi di nuovo di fronte ad un pubblico cantando la canzone Le Madri degli Altri che ha inciso proprio con il sanremese, Fedez è stato beccato al fianco di Rovazzi, anche lui presente al concerto.

Gli ex soci, da tempo in gelidi rapporti, sono stati sorprendentemente paparazzati dai fan presenti al Fabrique, che li hanno ripresi mentre si trovavano in terrazzina. Qui i due hanno scambiato amabilmente due chiacchiere apparendo molto rilassati e divertiti.

Fedez, Rovazzi e J-Ax: cosa succede tra i tre ex soci?

I due non hanno, ancora, rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro riappacificazione. Fatto sta che sembra che qualcosa si sia mosso. Qualche giorno fa Fedez si è ripreso mentre cantava Senza Pagare, hit del 2017 incisa con J-Ax, con il quale ha rotto dopo un litigio. Il 32enne, per lo stupore dei fan e dei nostalgici, ha addirittura taggato il rapper ex Articolo 31, che ha ripostato il tutto.

Il trio formato da J-Ax, Fedez e Rovazzi ha collaborato insieme sotto l’etichetta Newtopia, fondata nel 2013 proprio da Aleotti e da Federico Lucia. Nel 2018, poi, il patatrac. A causa di dissidi e incomprensioni Rovazzi e J-Ax hanno abbandonato il progetto e accantonato l’amicizia con il marito di Chiara Ferragni. In questi anni Fedez non ha avuto contatti con gli ex soci e amici, dicendo spesso di essere rimasto deluso e ferito dalla faccenda.

Oggi, però, sembra che le cose possano presto cambiare. Di sicuro tra il 32enne e gli altri non c’è più astio, almeno non come prima. Secondo il portale Webboh, addirittura, Fedez e J-Ax starebbero pensando di tornare a fare musica insieme, da rilasciare la prossima estate. Sarà vero? In questo nuovo progetto sarà incluso anche Rovazzi? Staremo a vedere.