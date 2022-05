Fedez, dolce gesto per J-Ax: la pace è più vicina

Fedez e J-Ax pronti a riappacificarsi? L’ultima storia Instagram del giudice di X Factor fa sognare i fan: la coppia d’oro della musica italiana è pronta a riunirsi? Il marito di Chiara Ferragni ha postato un video in cui è in macchina e ascolta Senza pagare, hit incisa con Alessandro Aleotti nel 2017. Federico Lucia ha taggato l’ex amico e socio con tanto di emoticon di fuoco. Il breve filmato è stato prontamente ricondiviso dall’ex Articolo 31: è tempo di suggellare la pace dopo anni di tensione e frecciatine?

Proprio di recente J-Ax è tornato a parlare del suo sodalizio artistico e umano con Fedez, ammettendo di non essere tagliato per il mondo degli affari:

“Con Fedez avevo innanzitutto un’affinità artistica, ci ha unito anche l’amore per il punk rock. È uno che vuole spaccare il sistema. Ho provato a fare l’imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Oggi ancor più di ieri. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia”

Dichiarazioni alle quali Fedez – in questo periodo alle prese con un tumore al pancreas – non ha ancora replicato. Quest’ultima storia sembra però un invito a mettere da parte i vecchi dissapori e, forse, a tornare a collaborare insieme. Per anni i due rapper hanno sfornato canzoni di grande successo: grazie a una di queste, tra l’altro, Federico ha avuto modo di conoscere la sua attuale moglie, Chiara Ferragni. Un incontro che ha cambiato la vita del 33enne, oggi marito e padre devoto per i piccoli Leone e Vittoria.

Anche J-Ax è diventato padre negli ultimi anni: da Elaina Coker, sposata nel 2007, il cantante ha avuto il piccolo Nicolas. Per la coppia non è stato facile allargare la famiglia ma la nascita del loro primogenito ha cambiato tutto e reso il rapporto più forte che mai.

La scelta di Fedez

Nonostante i gossip e le malelingue Fedez ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua lite con J-Ax. Nel 2019 ha però chiarito che perdere il collega è stato come perdere uno di famiglia. Tra i due si era instaurato un rapporto professionale e privato decisamente importante, durato fino al 2018.

I contrasti e il successivo allontanamento hanno ferito parecchio Federico Lucia, che ha poi deciso di concentrarsi sulla sua famiglia, sulla moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. Oltre a J-Ax Fedez ha detto addio negli ultimi anni pure a Fabio Rovazzi, con il quale aveva stretto una bella amicizia.