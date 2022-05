J-Ax torna a parlare di Fedez e spiega perché hanno litigato

Senza filtri J-Ax si è raccontato nell’ultima puntata della seconda stagione del podcast di Luca Casadei ‘One More Time’. Il rapper e giudice di All Together Now ha ripercorso la sua storia, dall’infanzia al successo. Tra le tante cose ha parlato pure del litigio con Fedez. Per un lungo periodo i due hanno stretto un forte sodalizio artistico e personale. Poi all’improvviso, dopo aver sfornato tante hit di successo, si sono allontanati.

J-Ax – vero nome Alessandro Aleotti – ha ammesso che fin da subito ha avuto una grande affinità con il marito di Chiara Ferragni ma che è stato poi costretto a interrompere la loro collaborazione per una questione di serenità. Queste le parole del cantante:

“Con Fedez avevo innanzitutto un’affinità artistica, ci ha unito anche l’amore per il punk rock. È uno che vuole spaccare il sistema. Ho provato a fare l’imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Oggi ancor più di ieri. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia”

Da qui la decisione di non collaborare più con Federico Lucia, che oltre ad essere un cantante è pure un talentuoso produttore e imprenditore nonché un giudice di X Factor. Parlando della sua carriera J-Ax ha inoltre fatto sapere che prendere strade diverse gli ha salvato la carriera. A detta dell’artista tutti i rapper della sua generazione sono falliti ma lui è riuscito a sopravvivere sperimentando nuovi generi musicali anche se molti lo hanno bollato come “venduto”.

Sull’esperienza da giudice in un talent show J-Ax ha inoltre confidato di aver rifiutato X Factor perché pensava di non essere tagliato per quel ruolo. Ha successivamente detto di sì a The Voice perché la produzione accettò la sua proposta economica. Una cifra esorbitante che Ax non poteva proprio rifiutare tanto che oggi definisce quell’avventura una grande esperienza.

La versione di Fedez

Nonostante i gossip e le malelingue Fedez ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua lite con J-Ax. Nel 2019 ha però chiarito che perdere il collega è stato come perdere uno di famiglia. Tra i due si era instaurato un rapporto professionale e privato decisamente importante.

I contrasti e il successivo allontanamento hanno ferito parecchio Federico Lucia, che ha poi deciso di concentrarsi sulla sua famiglia, sulla moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. Oltre a J-Ax Fedez ha detto addio negli ultimi anni pure a Fabio Rovazzi, con il quale aveva stretto una bella amicizia.