Ferragni e Fedez, lite e lacrime: scoppia la bufera sul web

La seconda stagione della serie “The Ferragnez”, ha fatto il suo debutto su Prime Video ieri, 18 maggio, provocando già variegate reazioni da parte del pubblico. Un reality che, a detta di alcuni, di realtà ne ha ben poca. A tal proposito, una particolare scena presente nel terzo episodio ha suscitato diverse critiche da parte di diversi utenti. Nella puntata in questione, si affronta un argomento apparentemente tabù, ovvero la presunta crisi affrontata da Chiara Ferragni e Fedez.

Fedez: “Io e Chiara abbiamo affrontato una crisi”

“Abbiamo litigato poco, sono andato via di casa una sola volta“, ha svelato Fedez nel terzo episodio di The Ferragnez 2 durante una seduta di terapia di coppia. “Abbiamo fatto la pace subito. Abbiamo affrontato dei momenti di crisi personale e di coppia“, ha poi aggiunto davanti ad una Chiara Ferragni visibilmente stizzita ed infastidita.

A quanto pare, l’imprenditrice digitale aveva espressamente chiesto al marito di non tirare fuori l’argomento e di non usare specificatamente la parola “crisi“. Una richiesta che non è affatto piaciuta al rapper e che ha scatenato una sua forte reazione:

Fai tu, mi sono già rotto i cogli**i. Mi dice “hai addirittura detto una parola che non dovevi dire”, mi sembra che dobbiamo parlare assolutamente di altro. A me va bene, non è un problema, però mi girano i cogli**i che mi dica che non posso usare certe parole. Volevo semplicemente dire che avevo fatto un gesto per te e in quel momento non lo avevi apprezzato e che abbiamo litigato per quello.

Infine, si è rivolto sia alla moglie che al terapista, che la stava difendendo, facendo loro una domanda semplice ma anche legittima: “E allora non parliamo di un ca**o, che cosa siamo qua a fare?”.Il tutto si è poi concluso con una marcia indietro da parte di Fedez, che ha ritrattato dicendo che, in realtà, non erano in crisi e che “non erano mai stati più uniti di così”. Insomma, una versione inedita della coppia, che siamo abituati a vedere in vesti decisamente diverse nelle loro Instagram stories.

Pioggia di critiche per “The Ferragnez “

Ebbene, alcuni telespettatori, dopo aver visto la lite, hanno criticato aspramente entrambe le parti, citando ragione molto diverse tra loro. Al primo è stato recriminato il tono eccessivamente aggressivo usato con la moglie, sottolineato anche dallo stesso terapista.

D’altro canto, invece, a Chiara è stata criticata la mancanza di autenticità, presente anche in una sessione di terapia, che, in teoria, dovrebbe essere un’occasione per tirare fuori tutti i cosiddetti “panni sporchi”. Certo è, che si sta parlando sempre di televisione, indi per cui la Ferragni è molto attenta, giustamente, a cosa dire o non dire.

Fatto sta che, a diversi spettatori questa rivelazione non è affatto piaciuta. “Chiara è riservata nella sua non riservatezza” ha poi detto Fedez, alimentando ancora di più le accuse di coloro che vedono nella coppia tanto di costruito e poca verità.

Tra le critiche, però, c’è anche chi sta apprezzando molto la serie. I fan dei Ferragnez, infatti, si sono mostrati entusiasti e hanno dichiarato di essersi molto divertiti, oltre che commossi, vedendo le puntate. Per questo, sono ansiosi di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi, che saranno disponibili su Prime Video dal 25 maggio.