Fedez sbarca su OnlyFans: video per adulti? L’annuncio esilarante

Ormai siamo abitutati ai colpi di testa di Federico Lucia. Il rapper da quando si è separato da Chiara Ferragni sembra rivivere una nuova giovinezza fatta di libertà e spensieratezza.

Lui stesso aveva confessato durante un’ospitata in un podcast che il rapporto con Chiara era diventato ”tossico’‘, che i due si facevano male a vicenda. E ora entrambi si godono la loro nuova vita, lei da single (nonostante si rincorrano le voci della sua frequentazione con un bell’ ortopedico ), lui insieme alla bella modella francese Garance Authié. C’è aria anche di nuovi progetti per il rapper, tra cui la tanto attesa apertura di OnlyFans, che aveva fatto storcere il naso a migliaia di utenti sui social. Oggi Fedez ha ufficializzato la cosa con un post Instagram, raccontando cosa farà sulla piattaforma.

Fedez: post strappamutande su OnlyFans? La risposta del rapper

OnlyFans è una piattaforma ancora poco conosciuta ai più per le sue vere potenzialità, negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscerlo soprattutto per i contenuti piccanti. Molte modelle e attrici, ma anche i loro colleghi maschi, sono salpati nel mondo dei video per adulti. Ci sono state numerose polemiche a riguardo, visti gli altissimi guadagni ottenuti anche da giovanissimi influencer grazie agli abbonamenti dei fan che pagano per accedere a post esclusivi e spesso vietati ai minori. Così quando Fedez aveva annunciato di voler intraprendere questo percorso, molti utenti si sono scagliati contro di lui a suon di ”vergognati, sei un padre di famiglia e vuoi fare video porno?” oppure ”Ecco l’unica cosa che ti è rimasta da vendere”. E invece Fedez ha stupito tutti!

Con un post esilarante su Instagram, Federico si è mostrato con un costume da super palestrato in pose da macho, per prendere in giro sia gli utenti di OnlyFans che i suoi detrattori e poi ha annunciato cosa farà davvero. Nessun post ”strappamutande”, come molti pensavano, bensì contenuti esclusivi sulla sua musica. Perché dovete sapere che negli Stati Uniti, dove la piattaforma è nata, gli artisti la usano per rilasciare esclusive ai fan più generosi che si abbonano al loro canale. Uno sguardo dietro le quinte nella vita degli artisti, video divertenti mentre si è in studio o in tour, ecco cosa farà Fedez! Come ha scritto sul suo profilo

Userò questo canale come fanno tante persone e artisti nel mondo per farci due risate e per contenuti esclusivi, quindi niente post strappamutande!

.