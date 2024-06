Fedez shock: “Apro Onlyfans e libro su Lucarelli”, Chiara a pezzi!

Poche ore fa durante la trasmissione radiofonica “La Zanzara”, Giuseppe Cruciani ha fatto ascoltare alcuni vocali tra lui e Fedez. Il cantante ha dichiarato di voler aprire un canale Onlyfans. Il conduttore radiofonico evidentemente stupìto chiede spiegazioni a Fedez. Lui racconta di aver chiuso una collaborazione con i ragazzi di Onlyfans in America. Poi, su suggerimento ironico di Cruciani, valuta anche di scrivere un libro su Selvaggia Lucarelli.

Oggi da Giuseppe Cruciani è stato mandato in onda uno scambio di vocali tra lui e Fedez. Il cantante esordisce dicendo di voler confidare una notizia al giornalista. Poi rivela la scioccante decisione e la risposta di Cruciani non si fa attendere: “Meno male.. pensavo mi dicessi che volevi scrivere un libro sulla Lucarelli... però adesso che ci penso mi chiedo che vuol dire Onlyfans?, ma che sei matto!”. Poi la curiosità cade facilmente sul sapere meglio cosa intenda Fedez per canale Onlyfans e sapere se si tratterà di situazioni censurabili. “Ci saranno immagini esplicite?” chiede Cruciani. La risposta di Fedez è chiara:

Niente immagini esplicite, molte star americane lo utilizzano per il loro lavoro senza sfociare in ambiti volgari. Poi sai che c’è? Quando tutti ti dicono di fare una cosa a me viene di fare l’esatto contrario!

Quindi Fedez rimarca la libertà di essere se stesso e di poter fare ciò che vuole. Sembra quasi che si sia liberato di una “zavorra colma di estetica e apparenza”. Vuole tornare alle origini e assecondare il suo essere. La scelta di Onlyfans probabilmente asseconda la necessità di mostrarsi molto diverso da come è stato negli ultimi anni. Il tutto condito dalla sua prerogativa di voler fare sempre il “bastian contrario”.

Fedez sbarca su Onlyfans e Chiara racconta del suo cuore a pezzi

Mentre Fedez tra il serio e il faceto dichiara le sue folli intenzioni, la Ferragni continua la pubblicazione di storie Instagram da donna abbandonata. Proprio oggi infatti che si sta recando in Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta scrive: “capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. E’ bello rimettere insieme i pezzi e vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli.”. Ogni riferimento sarà puramente casuale? Solo il tempo ci darà risposta.