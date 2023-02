Non si placano le polemiche per quanto accaduto a Sanremo 2023 e l’azienda di stato rischierebbe davvero grosso

Il Festival di Sanremo 2023 è terminato ma le polemiche no. A far ancora discutere il bacio di Fedez e Rosa Chemical alla serata finale della 73esima edizione ma anche la distruzione delle rose ad opera di Blanco. Striscia la notizia, con l’inviato Pinuccio, ha intervistato Massimiliano Capitanio, commissario Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), che ha rivelato che questi due episodi accaduti all’Ariston potrebbero costare caro alla Rai e a tutti gli italiani.

“Secondo indicazioni europee il minore va tutelato fino alle ore 23. In caso di violazione la Rai rischia una sanzione fino a 600mila euro”, ha spiegato Capitanio al tg satirico di Antonio Ricci. Sia il bacio tra Fedez e Rosa Chemical così come il gesto di violenza di Blanco sono accaduti prima della mezzanotte. Dunque non sarebbero stati tutelati in alcun modo i più piccoli che nella serata del 7 febbraio e in quella dell’11 febbraio stavano seguendo il Festival.

“Indagheremo sulla presunta pubblicità occulta”

Ma non è finita qui: sotto accusa anche la pubblicità che Sanremo avrebbe fatto ad Instagram. Complice la presenza di Chiara Ferragni in qualità di co-conduttrice di Amadeus, si è parlato un po’ troppo al Festival della nota piattaforma social di proprietà di Mark Zuckerberg.

“L’Agcom ha il compito di tutelare l’utente che deve essere informato se in quel momento è in corso la pubblicità. Noi non abbiamo visto scritte in sovraimpressione, non è stato comunicato. Quindi se verrà fatto un esposto verificheremo se si tratta effettivamente di pubblicità occulta”, ha affermato Massimiliano Capitanio.

E riguardo ai dirigenti Rai, che in conferenza stampa hanno specificato che non c’è un accordo pubblicitario tra le parti, Capitanio ha aggiunto: “Se questo non fosse vero, o se ci fossero degli accordi pubblicitari paralleli, sarebbe grave, perché certificherebbe che c’era un accordo commerciale di cui il telespettatore non è stato informato”.

L’esposto di Pro Vita contro il bacio di Fedez e Rosa Chemical

Il bacio della discordia ha inoltre attirato l’attenzione dell’organizzazione forzanovista Pro Vita e dell’ex ministro con delega alla Famiglia Carlo Giovanardi, che hanno annunciato di aver denunciato Fedez e Rosa Chemical per atto osceno in luogo pubblico.

In una dichiarazione congiunta, Jacopo Coghe – portavoce dell’organizzazione – e Giovanardi hanno infatti comunicato che: “Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva. Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”.

Inviata un’indagine nei confronti di Blanco dopo Sanremo

Ulteriori guai pure per Blanco: la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per far luce sul fuori programma del giovane cantante, durante la prima serata di Sanremo 2023 , quando ha distrutto a calci il “giardino di rose” allestito sul palcoscenico del teatro Ariston.

L’obiettivo è quello di chiarire come sono andati davvero i fatti. Dopo il suo post di scuse su Instagram Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome del ventenne, è letteralmente sparito dalla circolazione.