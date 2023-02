Blanco indagato dopo i fatti di Sanremo 2023: l’accusa

Blanco è stato indagato dopo Sanremo 2023 e il motivo è presto detto: la distruzione delle rose sul palco dell’Ariston. Perché va ricordato che ha distrutto le rose chieste per la sua performance, non ha distrutto il palcoscenico come qualcuno ha scritto e pensato. Sembrava essersi sgonfiato il caso dopo le scuse del cantante e soprattutto dopo che sono emerse spiegazioni sul fatto che fosse tutto previsto, ma la Procura di Imperia ha deciso di indagare.

Dopo aver letto questo aggiornamento c’è chi si domanderà con quale accusa è indagato Blanco dopo Sanremo 2023: è accusato di danneggiamento. Il cantante si è esibito nella prima serata del 73esimo Festival di Sanremo per presentare il suo singolo L’isola delle rose. Per la sua esibizione era previsto un vero giardino di rose per richiamare il videoclip musicale del brano, dove tra l’altro Blanco prende a calci le rose. Ha fatto lo stesso sul palco dell’Ariston. Magari ha fatto di più, per alcuni troppo, rispetto al video. Forse è successo perché avendo smesso di cantare per problemi di audio ha avuto più tempo, troppo tempo per prendere a calci le rose.

Tutto però era già previsto, come ha confermato anche la fiorista che si è occupata del “giardino” di rose rosse che circondava Blanco a Sanremo 2023. Sul fatto che lui non sia riuscito a spiegarsi bene non ci sono dubbi, facendo pensare di essersi scagliato contro le rose per la rabbia di non sentirsi in cuffia. In realtà non è andata così, i calci alle rose erano previsti. Jessica Tua, l’imprenditrice che ha curato la composizione di rose rosse per Blanco, aveva ammesso con AGI di essere al corrente di tutto:

“Era tutto previsto, sapevo che sarebbe andata così, con quella performance, diciamo, artistica. Blanco voleva riprodurre il video in cui distrugge le rose, poi magari è andato oltre, non so cosa sia successo. Ma nulla che mi abbia sorpresa. Ero sul palco a occuparmi degli ultimi dettagli e Blanco mi ha fatto i complimenti quando ha visto la composizione, ha detto che l’effetto era molto bello, proprio come lo desiderava. Non mi sono sorpresa quando è successo quello che avete visto, sapevo che l’avrebbe fatto”

La platea dell’Ariston ha condannato la performance di Blanco fischiandolo senza sosta. La città di Sanremo si è risentita in quanto città dei fiori. Eppure il cantante ha riprodotto sul palco dell’Ariston il suo videoclip e le parole di chi ha allestito le rose hanno confermato fosse tutto previsto. Sono arrivate anche le scuse del cantante dopo i fatti, ma non sono servite a placare la polemica. Non resta che attendere gli sviluppi su Blanco indagato per danneggiamento dopo Sanremo 2023.