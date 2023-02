Blanco ha preso a calci le rose a Sanremo 2023 e la platea dell’Ariston si è ribellata! Non hanno affatto gradito lo spettacolo offerto dal campione in carica, proprio per niente. Blanco è tornato all’Ariston come ospite della prima puntata insieme a Mahmood, si sono esibiti con Brividi a inizio serata e poi è tornato sul palco per presentare il suo nuovo singolo L’isola delle rose. Proprio dal titolo del brano è nata la scenografia: un manto di rose rosse intorno a lui, che però ha fatto una finaccia!

Non è andata proprio benissimo, anzi. Blanco ha avuto problemi durante l’esibizione, non sentiva la sua voce in cuffia ed è invece molto importante per i cantanti. Alcuni riescono a farne a meno, altri no. In effetti il cantante si è lamentato più volte di questo problema, ha indicato la cuffia e ha proprio detto di non sentire la voce. Si aspettava che il problema venisse risolto e così sarebbe dovuta andare. Forse non è accaduto perché il problema tecnico non si è potuto risolvere nell’immediato, c’era bisogno di più tempo.

Qualsiasi sia stato il motivo, fatto sta che Blanco ha interrotto l’esibizione a Sanremo 2023. I suoi musicisti hanno continuato a suonare, lui ha smetto di cantare. Ha messo il microfono in tasca e ha cominciato a girovagare sul palcoscenico, andando prima da uno e poi dall’altro. E fin qui tutto bene, se non fosse che a un tratto ha avuto un’idea che non ha messo d’accordo proprio tutto il pubblico…

Blanco ha rotto tutti i fiori sul palco, ha letteralmente preso a calci le rose rosse che lo circondavano non sapendo cosa fare. A fine esibizione la platea ha fischiato Blanco. Amadeus è intervenuto scherzando: “Menomale non sono entrato con i fiori!”. Poi ha cercato di capire cosa fosse successo. Blanco ha spiegato che non sentiva la voce e di aver preso a calci le rose per divertimento. I suoi fan su Twitter lo hanno subito difeso: lui è fatto così, ai concerti farebbe anche di peggio.

Chi invece non lo conosce non ha preso affatto bene questo gesto. Non solo i fischi dell’Ariston, con la platea che ha fischiato pure Amadeus ha proposto a Blanco di tornare sul palco per cantare il brano, ma anche i commenti sui social. I fan erano dalla sua parte, tanti altri però no e hanno trovato questo gesto spropositato e irrispettoso. Nel frattempo, Gianni Morandi ha usato la scopa all’Ariston per spazzare le rose mentre Amadeus commentava: “Era dai tempi di Bugo e Morgan che non vivevo… È che almeno quando c’è stato il fatto di Bugo e Morgan è entrato anche Fiorello. Adesso Gianni sta calmando Blanco”.

Chi segue Blanco sa che sfasciare gli oggetti di scena è una cosa che fa a TUTTI i suoi concerti. È una cosa che avrebbe fatto a prescindere. Mi dispiace che abbia fatto questa figura solo perché il pubblico dell’Ariston ha un età media di 70 anni e non hanno retto. #Sanremo2023 — Eleonora (@paperairplane18) February 7, 2023

Fan di Blanco mi dispiace ma il “non avete mai visto i concerti di Blanco” come scusa NON REGGE.

L’unico motivo? Perché sei sul palco di Sanremo e non a un tuo concerto. PUNTO. #Sanremo2023 #fantasanremo2023 #blanco — ceo di nulla (@nocciolatt3) February 7, 2023