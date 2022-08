Fedez, Ornella Muti critica Chiara Ferragni: il rapper risponde così

Sembra che Fedez abbia avuto una reazione alla polemica nata per via delle parole che Ornella Muti ha speso su Chiara Ferragni. In una recente intervista a Il Mattino, l’attrice ha parlato della presenza della famosa imprenditrice digitale al Festival di Sanremo 2023, a fianco di Amadeus. In che modo? Non positivamente, infatti ha sostenuto che è una madre che dà cibo spazzatura ai suoi due figli, Leone e Vittoria. Di sicuro i Ferragnez non avranno preso bene la critica ricevuta dal nulla. E a conferma di ciò ci sarebbe un nuovo post di Fedez su Instagram.

“Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca cola?”, queste le parole spese da Ornella Muti su Chiara nella nuova intervista. Non solo, l’attrice ha sottolineato un altro dettaglio che però non corrisponde alla realtà dei fatti: “L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder”. Come si poteva immaginare, è nata una polemica dopo queste dichiarazione. E proprio in queste ore, il rapper ha condiviso varie immagini che ritraggono sua figlia Vittoria come una buongustaia, mentre si gode gelato, dolcetti, pane, anguria e muffin.

“Vittoria mangia cose”, la didascalia. Questa sembra una chiara e ironica replica alle critiche dell’attrice, almeno secondo molti follower del cantante. Sotto il post condiviso, qualcuno fa notare con una serie di battute il possibile riferimento alla Muti. “Alla faccia di chi si permette di giudicare la sua alimentazione. Tutti Muti”, questo è uno dei tanti commenti che con ironia i fan del rapper stanno condividendo sotto il post in questione.

Solo qualche giorno fa, svelandosi anche su come la sua vita sia cambiata dopo il tumore, Fedez ha replicato a un’altra polemica. Essendo una coppia ormai celebre sui social network e non solo, spesso nascono dibattiti sul web. In quel caso, insieme a sua moglie Chiara Ferragni, si è fatto fotografare in una zona panoramica di Ibiza, scegliendo un punto pericoloso. Persino la mamma dell’imprenditrice digitale ha criticato le immagini.

Il rapper non si è affatto pentito della scelta presa, anzi ha risposto a tutti spiegando il dietro le quinte. Ha precisato che si trovavano insieme a una guida, in possesso di tutti i permessi in regola per effettuare questo genere di escursioni. Dunque, i Ferragnez non hanno fatto altro che affidarsi “alla sua esperienza”. Pertanto, non crede ci sia in realtà nulla di male in quegli scatti.