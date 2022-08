Mamma Chiara Ferragni contro Fedez e la figlia: foto a Ibiza, bufera

La foto di Chiara Ferragni e Fedez a Ibiza ha sollevato un polverone. La coppia è molto seguita e altrettanto amata, ma chi li sostiene ha dimostrato di essere abbastanza obiettivo da notare quando sbagliano. Insomma, non è che ai Ferragnez si perdona tutto, ecco! Stavolta Chiara e Federico si sono resi protagonisti di una vera e propria bufera social. Il motivo? Un video a Ibiza in cui si mostrano abbastanza… spericolati!

Chiara e Fedez hanno visitato una zona dell’isola immersa nella natura, con rocce e strapiombi sul mare. Proprio su uno di questi si sono arrampicati per una foto, con un tramonto mozzafiato alle loro spalle. Il risultato è di certo stupendo, inoltre non erano soli ma insieme a una guida, che hanno anche taggato e ringraziato nel post. Eppure il tempismo non è stato dei migliori, come fatto notare da alcuni fan nei commenti. I Ferragnez sono stati bacchettati per la foto a Ibiza: per alcuni è un video troppo estremo e per altri è stato sbagliato il momento.

In effetti neanche Chiara e Federico sembravano del tutto tranquilli arrampicati su quelle rocce, ma per alcuni follower avrebbero peccato di insensibilità. Nei giorni scorsi ha perso la vita un giovane ragazzo precipitando dallo sperone Altar Knotto sull’Altopiano di Asiago, nel vicentino. Il giovane è morto nel tentativo di recuperare il telefonino della fidanzata, caduto mentre lei era intenta a scattare dei selfie. C’è anche chi li ha rimproverati perché troppo spericolati, perché la foto e il video erano estremi. Non avevano imbracature, ma non erano soli. Dopo i tanti commenti e la bufera, anche mamma Marina Di Guardo ha bacchettato la figlia Chiara e Fedez.

Sotto al post in questione su Instagram è intervenuta prima la sorella di Chiara, Francesca, che ironizzando ha scritto: “Se lo vede mia mamma…”. La mamma però ha visto eccome ed è arrivato puntuale il commento contro i Ferragnez: “Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”. Per il momento Chiara Ferragni e Fedez non hanno replicato alla polemica. Di sicuro però mamma Marina si sarà fatta sentire anche in privato con la figlia e il genero!