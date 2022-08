Fedez risponde: la vita post tumore e la foto della discordia ad Ibiza

In questo periodo di noia agostana, complice la mancanza di eventi dal vivo e di occasioni imminenti per promuovere il suo ultimo singolo La Dolce Vita, Fedez si è raccontato via Instagram Stories, rispondendo alle curiosità dei suoi fan tramite il classico box domande (con al suo fianco il simpatico figlio primogenito, Leone).

Tante, tantissime le domande dei follower di Fedez, che negli ultimi mesi hanno seguito le avventure del rapper a cui ne sono successe davvero di cotte e di crude. Il 2022 è stato l’anno in cui l’artista ha scoperto di essere malato di tumore al pancreas, ma è stato anche l’anno in cui ha avuto la possibilità di tornare ad X Factor e di fare pace con il nemico/amico J-Ax imbastendo il grande concerto benefico Love Mi.

Fedez: come è cambiata la sua vita dopo l’operazione

A marzo un fulmine a ciel sereno è piombato nella vita dell’artista: dopo un controllo di routine, Federico Lucia ha scoperto di essere malato di tumore. Le cellule tumorali hanno attaccato il pancreas, causando quella che in termine tecnico si definisce tumore neuroendocrino. In men che non si dica, l’artista è stato ricoverato in ospedale, dove i medici hanno asportato la massa tumorale. Un’operazione, questa, che ha lasciato sulla pancia del cantante una lunga cicatrice ancora visibile, che Fedez però ha deciso di non nascondere più di tanto.

Adesso, la vita di Fedez è cambiata, forse per sempre. Saranno infatti necessari ancora molti controlli (il prossimo, come ha raccontato, sarà a settembre) per accertarsi che non ci siano delle pericolose ricadute. Parlando del modo in cui la sua vita oggi è cambiata, l’artista ha fatto un po’ di ironia, dichiarando:

“Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione diciamo non posso più fare il pazzerello con cibi e alcol, non che prima lo facessi. […] Come dirla in francese, mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino ogni volta che vado al cess. è una festa.”

Fedez: la risposta alle polemiche sullo scatto pericoloso con Chiara Ferragni

Qualche giorno fa, il cantante si è ritrovato coinvolto nell’ennesima polemica. Lui e la moglie, Chiara Ferragni, si sono fatti fotografare in un punto panoramico di Ibiza in apparenza molto pericoloso, una scelta rischiosa per la loro reputazione visto e considerato che proprio poche ore prima un ragazzo era morto per recuperare il telefono della fidanzata sulle montagne dell’Altopiano di Asiago.

Fedez, in ogni caso, non è in alcun modo pentito della scelta. Il cantante ha spiegato, senza troppi giri di parole, perché non si sente per nulla in colpa per averla caricata: