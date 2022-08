Ornella Muti, stoccata a Chiara Ferragni: c’entra il figlio Leone

L’attrice, in una recente intervista, ha parlato dell’imprenditrice digitale in modo piuttosto critico, ma anche impreciso. Ecco le sue dichiarazioni

In una recente intervista esclusiva concessa a Francesco Fusco su Il Mattino, Ornella Vanoni si è raccontata in occasione del Villamare Festival Film&Friend, nel corso del quale ha fatto un reading sul personaggio di Odisseo (protagonista della celebre opera ideata dal misterioso Omero) con riferimento al romanzo Itaca per sempre di Luigi Malerba. Nell’intervista, oltre a parlare della sua carriera e della furba Penelope, l’attrice ha anche approfondito un tema a lei molto caro, quello della sostenibilità ambientale, e ha colto l’occasione per tirare una frecciatina a Chiara Ferragni.

Ma per quale motivo parlare dell’imprenditrice digitale? La ragione è presto detta: a fine intervista Ornella Muti, facendo uno strano collegamento con il tema ambientale, ha citato Chiara Ferragni che (come successo a lei a febbraio) il prossimo anno sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus; la moglie di Fedez è stata accusata, in qualche modo, di non aver dato il buon esempio come mamma. Ecco coaa ha detto esattamente Ornella Muti sulla Ferragni:

“Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato. L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder. Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è cosi. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport.”

Ora, il discorso di Ornella Muti, va detto, non sembra avere senso. E questo per vari motivi. Prima di tutto, il piccolo Leone (che pure assomiglia vagamente al celebre bambino della Kinder) non è mai finito su alcuna confezione di cioccolatini. Né si può dire in alcun modo che Chiara Ferragni abbia mai utilizzato Leone (o la figlia Vittoria) per sponsorizzare dolciumi di sorta. Ma non finisce qui.

Non è chiaro il motivo per cui Ornella Muti faccia riferimento allo sbattere un bambino sulla confezione di un dolciume e poi parli di dieta sana. Forse stava facendo riferimento al fatto che la Ferragni dà ai suoi bambini da mangiare un sacco di cibo spazzatura? Anche in questo caso, non si capisce da dove possa nascere una critica simile. Il piccolo Leone il popolo di Instagram l’ha visto spesso mangiare gelati o biscotti, ma come d’altra parte fanno milioni di altri bambini “normali”. Le dichiarazioni della Muti, insomma, appaiono piuttosto gratuite.

L’attrice, tra l’altro, era stata a sua volta vittima di recente di una polemichetta legata al tema delle droghe leggere. A Sanremo, la Muti si era detta a favore della cannabis a scopo terapeutico (e non ludico) scatenando le ire della Destra più bacchettona.