Sanremo, Ornella Muti replica a polemica su cannabis: “Spingo la legale”

Ornella Muti è stata la prima protagonista del Festival di Sanremo 2022 a finire al centro di una polemica. Ieri infatti ha pubblicato sui social una foto insieme alla figlia Naike Rivelli in cui entrambe indossano un ciondolo con il simbolo della cannabis; la foglia, per intendersi. Le polemiche intorno al Festival di Sanremo non mancano mai e quest’anno Amadeus e tutta la sua squadra possono ritenersi anche fortunati perché ne è esplosa una il giorno prima dell’inizio. In anni precedenti, infatti, ce ne erano tante a tanti giorni dalla prima serata. Insomma, sembra quasi un passo avanti, se poi si considera che la polemica si è sgonfiata in poche ore allora i passi avanti diventano anche due o tre.

A storcere il naso sono stati anche alcuni politici, per questo in occasione della conferenza stampa non poteva mancare la domanda a Ornella Muti sulla cannabis. Oggi si è tenuta infatti la conferenza da Sanremo sulla prima serata del festival. Presente anche la bellissima attrice, che stasera affiancherà Amadeus alla conduzione. Dalla sala stampa è arrivata la domanda sulla polemica scoppiata ieri pomeriggio. Questa la risposta di Ornella Muti:

“La cannabis legale è già legale e io quella spingo. Non spingo l’aspetto ludico della canna. Mi dispiace questa polemica, addirittura pensano che io giri per il backstage rollando canne. Mi rendo conto che i cambiamenti sono sempre spaventosi e difficili. Io mi curo omeopaticamente, è una mia scelta e non è vietata. Però ci sono persone molto più giuste per parlare in modo specifico di cosa può fare la canna terapeutica”

L’attrice ha parlato poi della sua esperienza personale e ha ricordato e raccontato anche la malattia di sua mamma. Da apprezzare il fatto che abbia sottolineato come non sia lei la persona più indicata per parlare di fatti specifici e terapeutici. Nell’epoca dei tuttologi insomma fa notizia anche qualcuno che fa un passo indietro e si limita a parlare di esperienze personali, senza pretendere di dare lezioni a tutti. La risposta di Ornella Muti sulla cannabis è proseguita:

“Io parlo di cannabis terapeutica. Credo sia così sciocco riferirsi alla canna. Credo che sia una voglia di distruggere tutto. Ognuno deve fare quello che si sente, però poter avere il diritto di dire io mi voglio curare così… Non faccio il reggie. Mi dispiace che venga confuso, tutto qua”

Insomma, la co-conduttrice di Sanremo 2022 non ha nascosto il dispiacere provato per le voci messe in giro sul suo conto. Per chi ha cambiato le carte in tavola e le ha attribuito colpe o responsabilità che lei non sente di avere. Un inizio di sicuro non sereno e tranquillo per Ornella Muti, che ha difeso la sua posizione in merito e ha chiarito il suo punto di vista.