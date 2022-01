Sanremo, la prima polemica è servita: cosa ha fatto Ornella Muti

Ornella Muti si è resa protagonista di una delle primissime polemiche di questa 72° edizione del Festival di Sanremo 2022. Una querelle, quella scatenata dall’attrice, dagli inaspettati risvolti politici. Ma che cos’è successo? Tutta colpa di Instagram e di un post pubblicato forse fin troppo a cuor leggero.

In una delle ultime foto pubblicate su Instagram, Ornella Muti si è presentata insieme alla figlia, Naike Rivelli, con indosso una collanina “particolare”. La Muti si trova in queste ore in un hotel della città ligure, dove sta mettendo a punto gli ultimi tocchi di trucco e parrucco prima di salire sul palco dell’Ariston.

Il problema è che quei ciondoli a forma di foglie di marijuana che si è messa al collo hanno fatto imbestialire i più conservatori. Stiamo parlando di alcuni deputati di Fratelli d’Italia, nel caso specifico Federico Mollicone, il commissario di Vigilanza Rai, e Maria Teresa Bellucci, la capogruppo in commissione per gli Affari Sociali.

Con un comunicato ufficiale, i due parlamentari hanno voluto prendere le distanze dalla scelta “di stile” di Ornella Muti. “Riconosciamo in Ornella Muti un’autorevole artista e grande icona del cinema italiano” hanno dichiarato i deputati, aggiungendo però una postilla critica “ma riteniamo improprio il sostegno alla liberalizzazione della cannabis espresso in un post da parte della co-conduttrice di Sanremo”.

Il timore dai due membri di Fratelli d’Italia, a quanto pare, è che il palco dell’Ariston possa in qualche modo trasformarsi in una cassa di risonanza per certe posizioni. Un po’ come se, per assurdo, la presenza di Ornella Muti di per sé rappresentasse la battaglia per la legalizzazione delle droghe leggere. Bellucci e Mollicone hanno fatto riferimento, da questo punto, di vista, ad un recente fatto di cronaca. La sorella della Muti, Claudia, è stata coinvolta tempo fa in una maxiretata legata alla vendita di sostanze stupefacenti.

Viene davvero difficile pensare, ovviamente, che Ornella Muti possa farsi portavoce di certi messaggi, soprattutto su un palco così istituzionale come quello di Sanremo. L’attrice farà il suo ingresso all’Ariston nel corso della serata inaugurale della kermesse, come prima “figura femminile” che affiancherà Amadeus.