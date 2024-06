Fedez. La sua nuova fiamma potrebbe apparire in tv: ecco dove

Solo poche settimane fa era spuntato il primo video che vedeva Fedez in compagnia di una misteriosa modella francese. Come sappiamo ora, stiamo parlando della giovane Garance Authié, ventenne che dalla domenica del Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo sembra essere inseparabile dall’ormai ex marito di Chiara Ferragni. Mentre lei è volata a Milano da lui, spunta un nuovo rumor che già la vedrebbe conquistare un ruolo centrale nello spettacolo italiano. A quanto pare, la modella sarebbe stata invitata a prendere parte a ben due programmi televisivi che partiranno a settembre. Vediamo quali.

Stando agli ultimi aggiornamenti, sembra proprio che la frequentazione tra Fedez e Garance si sia intensificata. La giovane francese infatti, attualmente si trova a Milano, proprio per stare vicino alla sua nuova fiamma. Anche se nessuno dei due ha pubblicato ufficialmente una foto insieme, guardando le storie condivise da entrambi è facile intuire che il cantante e la modella sono sempre in compagnia l’uno dell’altra.

Addirittura oggi stesso, Garance ha postato una foto in una location non ben definita con la descrizione “something is cooking“. E’ bastato poco tempo ai followers per guardare le storie di Fedez e fare due più due: la modella si trova attualmente sul set del video di Sexy Shop, il tormentone estivo del rapper con Emis Killa.

Garance Authié in tv in Italia

Tra indizi e frecciatine, nel frattempo è spuntato un nuovo rumor sulla bella francese. Poco fa infatti, Amedeo Venza ha pubblicato una news circa la modella, nuova fiamma di Fedez. Secondo l’esperto di gossip, a poche settimane dalla sua prima apparizione in compagnia dell’ex di Chiara Ferragni, Garance Authié sarebbe stata contattata dal casting di due programmi di punta Rai e Mediaset.

Stiamo parlando di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Venza aggiunge poi che il management della modella starebbe valutando entrambe le opzioni. Se così fosse, vuol dire che ci sarebbe la possibilità di vedere molto presto Garance sulla tv italiana.

Chissà allora se la “trattativa” con una delle due trasmissioni andrà a buon fine, anche se, allo stato attuale, quello che vi stiamo riportando è solo un rumor. L’unica certezza che abbiamo al momento, ovviamente, è che entrambi i programmi sono stati confermati nella prossima stagione televisiva, e che dunque sono alla ricerca di concorrenti per il loro cast.