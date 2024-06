GF 9, si lavora al cast: ecco i 2 nomi bomba da cui si vuol partire

L’Isola dei Famosi è in bilico e non certa di essere riconfermata nei prossimi palinsesti Mediaset. Il Grande Fratello, invece, dorme sonni tranquilli: Alfonso Signorini ha già incassato la fiducia dei vertici di Cologno Monzese e a partire da settembre tornerà a ‘dirigere il traffico’ della Casa più spiata d’Italia su Canale Cinque. Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro: il GF sarà riproposto ma si dovrà proseguire nel solco dell’antitrash, proprio come nell’edizione conclusasi qualche settimana fa. Senza dinamiche ‘scandalose’, c’è da inventarsi qualcosa e uno dei modi per accalappiare l’attenzione del pubblico è confezionare un cast con i fiocchi. Ecco, a proposito di cast…

Nella nona edizione del reality sarà adottata nuovamente la formula vip/nip, vale a dire che il loft di Cinecittà sarà popolato sia da personaggi famosi sia da persone comuni. Per quel che riguarda i primi, secondo alcune indiscrezioni, Signorini vorrebbe partire da due nomi bomba. Di chi si tratta? I ben informati di retroscena televisivi sussurrano che il conduttore e il suo staff starebbero cercando di capire se c’è spazio per inserire nel cast nientepopodimeno che Cristiano Iovino e Paola Barale.

L’esperta di gossip Deianira Marzano, nelle scorse ore, ha assicurato che l’ex volto di Buona Domenica è stata contatta dal GF. Già in passato, come lei stessa ha raccontato in più occasioni, le era stato offerto di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Il corteggiamento è sempre stato rifiutato. La svolta garbata e sobria del programma potrebbero spingere la showgirl ad accettare? Chissà… Senza dubbio la Barale sarebbe un nome di peso in grado di aumentare l’appeal della trasmissione.

Capitolo Iovino: se lo si ingaggiasse, sarebbe un colpaccio. Non tanto perché è molto popolare, quanto perché avrebbe una miriade di cose curiose da raccontare. Per chi non lo sapesse è lui l’uomo del famoso “caffè” di Ilary Blasi, oltre ad essere la persona protagonista del delicato caso di pestaggio che vede coinvolto Fedez. Insomma, all’interno della dimora del GF sarebbe una sorta di bomba ad orologeria pronta a scoppiare da un momento all’altro. Signorini si sfregherebbe le mani.