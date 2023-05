Fedez e Chiara si svelano sul futuro di Sanremo: Ferragni lapidaria

Fedez e Chiara Ferragni si sono esposti sul futuro del Festival di Sanremo quando un utente social ha chiesto a entrambi se mai torneranno insieme su quel palco. Ebbene l’imprenditrice digitale non ha lasciato spazio ai dubbi: la risposta è no! Questo è accaduto nel momento in cui i Ferragnez hanno dato inizio a una diretta su Instagram poco prima del lancio del brano che potrebbe diventare un nuovo tormentone estivo. Si tratta di Disco Paradiso, la canzone che lo vede cantare insieme ad Annalisa e agli Articolo 31. Per parlare del nuovo brano, il rapper si è fatto affiancare da sua moglie.

Insieme, dopo l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez, hanno iniziato a parlare della puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo, che sarà disponibile su Prime Video dal prossimo settembre. Il contenuto darà la possibilità ai fan della coppia di scoprire cos’è davvero accaduto dietro le quinte del Teatro Ariston. Inutile ricordare le polemiche nate durante la loro partecipazione, in ruoli differenti, alla scorsa edizione del Festival. I gossip legati a una presunta crisi matrimoniale hanno fatto il giro del web per settimane.

Ecco che a settembre il pubblico avrà modo di scoprire qualcosa in più al riguardo. Di recente Fedez ha dato qualche anticipazione su questa puntata speciale e nelle scorse ore, insieme a Chiara, ha svelato cosa di sicuro non accadrà nelle prossime edizioni di Sanremo. In realtà, è stata la Ferragni a mettere in puntini sulle ‘i’ quando è stato loro chiesto se mai ci sarà la possibilità di rivederli di nuovo insieme sul palco dell’Ariston.

“Mai più!”, ha assicurato Chiara. Dunque, sembra proprio che il pubblico non vedrà mai i Ferragnez condividere di nuovo un’esperienza insieme nelle prossime edizioni del Festival. Di sicuro l’Ariston non accoglierà più, nello stesso momento, la coppia. Almeno questo è ciò che ha dichiarato nelle scorse ore Chiara, che potrebbe eventualmente cambiare idea in futuro. Nel frattempo, si parla già di Sanremo 2024. Ebbene, secondo quanto rivelato dal settimanale Chi nelle scorse settimane, Amadeus avrebbe chiesto alla Ferragni di tornare al suo fianco sul palco dell’Ariston.

Pare che il conduttore Rai sia rimasto colpito dal modo in cui Chiara ha affrontato la sua prima esperienza da co-conduttrice e vorrebbe riaverla per tutte e cinque le serate della prossima edizione. Sembra, però, che la famosa imprenditrice digitale non sia disposta a tornare a ricoprire quel ruolo. E così è spuntato fuori un altro nome che potrebbe entusiasmare i fan.

Si tratta di Annalisa, colei che proprio ora si sta godendo il successo ottenuto con gli ultimi suoi singoli, come Mon Amour. Diventata ormai una star della musica italiana potrebbe effettivamente aver attirato l’attenzione di Amadeus. Intanto, Annalisa si gode con Fedez e gli Articolo 31 il lancio di Disco Paradiso.