Grandi novità per Sanremo 2024. Mancano ancora quasi un anno per la nuova edizione della kermesse musicale, ma il direttore artistico Amadeus avrebbe già cominciato a lavorare al suo quarto Festival. Qualche settimana fa, il giornale “Chi” aveva lanciato l’indiscrezione secondo la quale il conduttore avrebbe chiesto a Chiara Ferragni di affiancarlo per tutte e cinque le serate del prossimo anno, dopo averla particolarmente apprezzata lo scorso febbraio durante le serate di apertura e di chiusura. Tuttavia, pare che l’influencer sia più propensa a rifiutare l’offerta e a non fare il bis sul palco dell’Ariston. Oggi 12 aprile è sempre il magazine “Chi” a svelare un nuovo retroscena. A quanto pare, ad affiancare il presentatore nel 2024 potrebbe esserci la cantante Annalisa.

L’ex allieva di “Amici” sta vivendo un periodo d’oro della sua carriera: la sua canzone “Bellissima” è ai vertici delle classifiche da mesi ed è diventata un vero e proprio tormentone virale. Inoltre, poche settimane fa è uscito il suo nuovo singolo “Mon Amour”, che sta ottenendo un incredibile successo, tanto da poter arrivare a raggiungere i numeri della sua “Bellissima”. Dunque, sembra proprio che Amadeus voglia approfittare di questo momento per avere al suo fianco una delle artiste femminile più seguite e apprezzate.

Annalisa, la cui canzone sarebbe stata rifiutata per gareggiare a Sanremo 2023, potrebbe fare un grande salto di qualità e passare direttamente alla co-conduzione dell’evento più importante del nostro Paese. Nel caso il rumor si rivelasse realtà, sarebbe la seconda volta che un ex volto di Amici sale sul palco dell’Ariston nelle vesti di presentatrice. La prima fu Emma, che nel 2015, insieme ad Arisa, affiancò Carlo Conti durante il suo primo Festival. Ad ogni modo, si tratta sempre di indiscrezioni e non c’è ancora nessuna ufficialità sulla presunta presenza della 37enne.

Annalisa: il nuovo taglio di capelli conquista

In occasione del lancio del suo nuovo singolo “Mon Amour”, Annalisa ha completamente stravolto il suo look, sfoggiando un caschetto sbarazzino e nero. Il nuovo taglio della cantante sembra aver conquistato tutti, data la positvissima reazione avuta dopo la sua ospitata ad Amici lo scorso sabato 8 aprile. I commenti sui social erano pieni di complimenti per l’ex allieva, trovandola molto elegante e sensuale.