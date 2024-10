Fedez e Chiara Ferragni beccati: segnalazione sullo psicologo

C’è chi attende il ritorno di fiamma di Fedez e Chiara Ferragni. Sono tanti i fan dei Ferragnez che sperano in questo colpo di scena. E mentre il rapper si ritrova sotto le luci dei riflettori per alcune notizie trapelate proprio in questi giorni, legate a quelle che erano le sue guardie di corpo, arriva una segnalazione. Va subito precisato che tale indiscrezione è da prendere con le pinze, in quanto non vi sono conferme ufficiali.

In queste ore, Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione ricevuta su Instagram da un utente, che chiede di restare anonimo. L’esperta di gossip fa sapere: “Ieri sono stati avvistati i Ferragnez che entravano dallo psicologo insieme, a Milano”. Sarà vero? Molti credono che presto ci sarà una riappacificazione per i Ferragnez, soprattutto dopo la canzone pubblicata da Fedez, durante lo scontro con Tony Effe, in cui si chiede se ci sarà un lieto fine.

Tale frase ha riacceso nei loro fan la speranza di rivederli di nuovo insieme dopo questa importante crisi, scoppiata a seguito del caso Pandoro.

Fedez e il nuovo Tapiro d’oro di Striscia la Notizia

Nel frattempo, le luci dei riflettori sono puntate sulla vita di Fedez. Quest’ultimo, proprio ieri, è stato intercettato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che gli ha consegnato il suo 14esimo Tapiro d’oro. Il premio del tg satirico di Canale 5 è arrivato a seguito dell’arresto, nell’ambito dell’inchiesta delle curve Milan e Inter, di due ultrà rossoneri, vicini al rapper.

I due spesso appaiono nelle foto con Fedez ed erano le guardie del corpo sue e della sua famiglie. Inoltre, sarebbero anche tra gli aggressori del pestaggio a Christian Iovino, avvenuto ad aprile, nel quale pare fosse presente anche il rapper. Durante la consegna del Tapiro d’oro, Staffelli ha approfittato del momento per chiedere a Fedez di replicare alle rivelazioni fatte da Taylor Mega sulla sua relazione con Chiara Ferragni.

Di recente, l’infleuncer, che ha partecipato al dissing tra Fedez e Tony Effe, ha dichiarato a Le Iene che i Ferragnez avrebbero avuto una relazione aperta. Il rapper ha deciso di non dare alcuna risposta al riguardo, dopo essersi infastidito per le domande dell’inviato di Striscia, a cui ha detto di essere pronto a procedere con la querela. Andando via, di fretta, ha semplicemente detto: “Ci sentiamo dopo”.

Ora non resta che attendere per scoprire se effettivamente a Milano ci sia stato un riavvicinamento per i Ferragnez, come riporta la segnalazione. Va anche detto che i due potrebbero essersi visti per incontrare lo psicologo, in quanto genitori dei due bambini Leone e Vittoria. Si potrebbe anche pensare che ci sia la volontà da parte di entrambi di farsi aiutare da un esperto per gestire al meglio la separazione.