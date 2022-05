Fedez, dopo il tumore rapporto coi soldi cambiato: “Avevo un obbiettivo”

Fedez si svela nel corso della nuova puntata del podcast Muschio Selvaggio, parlando del suo rapporto con il denaro dopo aver affrontato il tumore al pancreas. Ora le sue aspettative sono diverse e sicuramente i soldi occupano un altro ruolo nella sua vita. Non ha mai rilasciato alcuna intervista ufficiale sulla malattia che l’ha colpito a marzo. Parlando all’interno del podcast, durante l’episodio che ha visto protagonista Lazza, il marito di Chiara Ferragni si è lasciato andare ad alcune confessioni sul suo attuale rapporto con il denaro.

Mentre si parla, insieme al creatore Luis Sal – co conduttore del podcast e grande amico del rapper -, di quanto sia importante dare il giusto valore ai soldi ecco che svela il suo punto di vista.

“Prima di avere il tumore avevo un obbiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente: era duecento milioni. Mi sono detto che non ha senso e sai perché? Perché, metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più. Poi sono 300 e poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che non è quello il fine”

Queste le parole di Fedez su come è cambiato il suo rapporto con i soldi dopo il tumore. Ambiva a raggiungere la cifra da capogiro di 200 milioni di euro. Ora, invece, tutto questo passa in secondo piano. Il suo collega Lazza fa, intanto, notare che non saprebbe come spendere tutti questi soldi. Ma il marito della Ferragni ha tutt’altra opinione. Più soldi hai e più spendi. Ci si adatta poi a un certo stile di vita e il denaro comincia a scivolare via inevitabilmente.

“Li spendi, li spendi e puoi anche perderli! Il tuo tenore di vita diventa diverso e inizia a spendere in azienda e a fare investimenti”

Dopo l’operazione, Fedez ha sempre preferito non scendere troppo nei dettagli su come la sua vita sia cambiata e su come abbia affrontato il tutto. C’è stata da parte sua solo una rivelazione, mentre si trovava a cena con sua moglie Chiara Ferragni e ha spiegato che sta assumendo enzimi pacreatici Creon. Non ha aggiunto nessun altro dettaglio al riguardo.

Le sue condizioni di salute, al momento, sono buone. In questi giorni, i Ferragnez a New York hanno preso parte al Met Gala 2022. Hanno sfoggiato outfit firmati Versace e hanno, come sempre, conquistato tutti. Ora Fedez e Chiara faranno ritorno a Milano e riabbracceranno i due figli Leone e Vittoria. Il rapper, nei giorni scorsi, ha mostrato sui social network la cicatrice post operazione.

Intanto, Fedez si prepara a tornare sul piccolo schermo come giudice nella nuova edizione di X Factor. Proprio oggi escono fuori delle indiscrezioni su chi affiancherà il rapper all’interno del talent show.