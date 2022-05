X Factor 2022, spunta un giudice “fortemente voluto da Fedez”: il nome

Cambia tutto al tavolo dei giudici di X Factor 2022, tutto o quasi. Sebbene le ultime due edizioni abbiano entusiasmato con il quartetto che guidava i concorrenti, pare che la produzione abbia deciso di rinnovare ugualmente quasi tutto. Oppure sono stati loro a declinare l’invito rinunciando al terzo anno consecutivo? Tutto può essere, fatto sta che Emma, Hell Raton e pure Mika non dovrebbero esserci quest’anno. Una notizia molto triste per chi sperava di rivedere insieme Mika e Fedez a X Factor, in memoria dei vecchi tempi e delle risate che hanno donato al pubblico.

Per un amico che va, un amico che viene: Fedez avrebbe chiesto un suo amico, e collaboratore, come giudice di X Factor. Anche in questo caso però la scelta sarebbe ricaduta su un personaggio al momento molto amato dal pubblico e che potrebbe aggiungere ancor più bollicine al programma, rendendolo più frizzante. A spiegare come starebbero le cose è stata la rivista Chi, nel nuovo numero in edicola. Chi ci sarà allora tra i giudici dell’edizione in arrivo?

A breve i nuovi giudici di X Factor inizieranno le riprese, ammesso che non siano già cominciate. Le puntate con la scelta dei concorrenti sono registrate e le registrazioni avvengono sempre prima di settembre. I Live invece saranno in diretta e come sempre il talent show andrà in onda in autunno. C’è ancora tempo, è vero, ma grazie alle registrazioni il tavolo viene ufficializzato sempre prima. Le indiscrezioni di Chi saranno quelle definitive? In attesa di annunci ufficiali, la rivista ha fatto i suoi quattro nomi.

Unico confermato Manuel Agnelli, poi tutto cambierebbe. Ci sarà come già annunciato, e stavolta in modo ufficiale, Fedez. Nei giorni scorsi ci sono state ulteriori indiscrezioni che vorrebbero Ambra Angiolini a X Factor 2022. Ebbene, anche Chi ha fatto il suo nome. Ne manca uno all’appello: di chi si tratta? Della persona richiesta da Fedez: Dargen D’amico sarà giudice di X Factor 2022? A Sanremo ha conquistato il pubblico con la sua canzone Dove si balla ed è stato molto divertente, per cui potrebbe essere una bella new entry. Fedez e Dargen sono amici da tempo e pare che Dargen sia stato “fortemente voluto” da Federico.