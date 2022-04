Fedez: cena romantica post operazione, brindisi col Creon (foto e cos’è)

Prima cena romantica di coppia per il rapper dopo l’operazione a cui si è sottoposto per rimuovere un cancro al pancreas

Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, dopo la scoperta del tumore al pancreas e la tempestiva operazione per rimuoverlo, sta tornando ad assaporare scampoli di normalità e libertà. Nelle scorse ore è uscito per la prima volta a cena dopo l’intervento chirurgico con la moglie Chiara Ferragni. Un pasto condito da un brindisi sui generis: l’influencer di origini cremonesi la si è vista fare il cin cin con un calice di vino mentre il rapper, che non può assumere alcolici per via della terapia che sta seguendo, ha sfoderato un flacone di farmaci per il brindisi. Dalla serie: meglio riderci su. Il siparietto è stato immortalato dalla coppia tra le Stories Instagram.

Dopo una giornata casalinga trascorsa assieme ai figli Leone e Vittoria, Federico e Chiara si sono concessi un’uscita romantica, andando a pasteggiare Dal Bolognese, uno dei ristoranti più rinomati di Milano. Nelle immagini postate dai due, Chiara tiene in mano una coppa di vino bianco e sorride alla videocamera. Fedez ha invece mostrato un flaconcino di farmaci. “Fuori per la prima volta – ha spiegato sorridendo la Ferragni – Federico non può bere e quindi brinda con i suoi enzimi pacreatici. Fedeli amici di viaggio. E terzo incomodo in questa serata romantica”.

Fedez e la terapia post operazione: che cosa gli enzimi pancreatici Creon

Il flacone di medicinali mostrato dall’artista milanese fa riferimento al Creon, vale a dire un farmaco a base del principio attivo Pancrelipasi, appartenente alla categoria degli Enzimi pancreatici e nello specifico Preparati a base di enzimi. Si tratta di una cura prescritta per coloro che devono affrontare una insufficienza pancreatica. Il rapper è la prima volta che fa vedere pubblicamente alcuni dettagli della terapia che sta seguendo dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto al San Raffaele di Milano. Fino ad ora Fedez ha mantenuto totale riserbo sul percorso clinico che sta affrontando.

Oltre ad essere concentrato sulla sua ripresa, il rapper si sta impegnando intensamente sul versante filantropico. Nella fattispecie ha messo in cantiere la Fondazione Fedez, lanciata attraverso le Instagram Stories nel pomeriggio di domenica scorsa. Lo scopo dell’iniziativa, senza scopo di lucro, è quella di dare una mano concreta ai meno fortunati: tra le prime “mosse” fatte dal cantante c’è stato l’acquisto di un camion utile per trasferire aiuti umanitari al popolo ucraino che sta vivendo giorni drammatici a causa della guerra scatenata da Vladimir Putin contro Kiev.