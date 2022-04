Chiara Ferragni e Fedez portano a processo Fabrizio Corona: il motivo

Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona. L’ex Re dei Paparazzi, stavolta, è nel bel mezzo di una bufera legale contro Chiara Ferragni e Fedez. I due lo hanno querelato in seguito ad alcune sue affermazioni da loro ritenute molto offensive. Ecco quale episodio non è andato giù ai Ferragnez, come si stanno muovendo i loro avvocati e cosa è stato ordinato nei confronti di Corona.

Fabrizio Corona, al momento in regime di detenzione domiciliare, è attualmente a processo per diffamazione nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez. Il motivo? Come riporta il Corriere della Sera il fotografo dei Vip, nel corso di un’intervista fiume, ha insultato la coppia usando l’epiteto “ebeti”. Poi ha pronunciato parole ingiuriose anche nei confronti della piccola Vittoria, nata nel marzo 2021, in quel momento ancora in gestazione. L’ex marito di Nina Moric, in quel periodo, ha criticato aspramente le scelte di vita dei Ferragnez. Corona, addirittura, è arrivato a insinuare che questi avessero programmato il sesso della loro secondogenita a fini editoriali.

Le parole di Corona hanno fatto scattare una querela da parte dei coniugi verso di lui e verso chi ha realizzato l’intervista. La Procura di Milano ne ha però chiesto l’archiviazione. Secondo il PM Francesca Crupi, le parole dell’ex Re dei Paparazzi non sono da considerare diffamatorie, in quanto “generiche e grossolane”.

La battaglia legale non è finita così. Gli avvocati della coppia, Gabriele Minniti per l’imprenditrice digitale e Andrea Pietrolucci per il cantante, hanno successivamente sostenuto l’opposizione alla decisione del PM. Questa è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari Chiara Cipolla, che ha ordinato al PM di formulare l’imputazione a carico di Corona.

Ferragnez vs Fabrizio Corona, gli ultimi aggiornamenti

Nei confronti del 48enne, in attesa dell’udienza preliminare, pende ora l’imputazione “coatta”. Il giudice che ha accolto il provvedimento ha dichiarato che le parole di Corona sono epiteti gratuiti che vanno a intaccare la “sfera privata e non collegata al ruolo di rilevanza sociale rivestito” dalla coppia. La difesa, invece, aveva minimizzato l’accaduto affermando che le parole usate dall’ex fotografo dei Vip fanno parte ormai del parlato quotidiano e hanno perso la loro capacità di offendere. Il giudice sostiene però che si è trattato di “una mera occasione per attaccare gratuitamente la dimensione personale, di coppia e genitoriale” e che “l’abitudine alla volgarità e alla scurrilità non elide il contenuto offensivo delle parole ma anzi lo amplifica. Ridimensionare atteggiamenti come quelli denunciati in grossolane provocazioni proprie del personaggio televisivo, non fa altro che legittimare (…) comportamenti offensivi destinati a moltiplicarsi e a ripetersi”.

Resta da vedere quali saranno i prossimi aggiornamenti sulla questione. C’è da dire che Corona ha, da molto tempo, preso i Ferragnez come bersagli. Ad esempio, lo scorso agosto 2021 il 48enne originario di Catania si è scagliato contro il politically correct accusando aspramente, tra gli altri, proprio Fedez, da lui criticato più e più volte. Lo scorso gennaio i legali dei Ferragnez hanno sporto un’altra denuncia nei suoi confronti, in quanto aveva deriso l’ultimo album di Fedez, uscito alla fine del 2021.