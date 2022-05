Fedez al Met Gala 2022: Gigi Hadid lo abbraccia, la sua reazione è epica

Fedez è stato questa notte ospite del Met Gala 2022, uno degli eventi fashion in assoluto più seguiti e amati al mondo. Al fianco della moglie Chiara Ferragni (ma senza i figli Leone e Vittoria, rimasti a Milano con i nonni) Federico Lucia ha sfilato sul prestigioso tappeto rosso della manifestazione che ogni anno si svolge per raccogliere fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City.

Il Met Gala è una serata molto speciale per tutti gli appassionati di moda e jet-set. All’evento partecipano ogni anno decine di celebrità di calibro internazionale, che non aspettano altro di poter sfoggiare i loro outfit da urlo. Ogni edizione del Met Gala ha un tema specifico e quello di quest’anno, a cui hanno partecipato i Ferragnez, era Guilded Glamour.

Tra gli ospiti vestiti di tutto punto presenti c’erano anche le sorelle Hadid, Gigi e Bella, che Chiara Ferragni conosce molto bene. Le due top model incontrano l’influencer praticamente ad ogni occasione fashion milanese e partecipano insieme a lei a party e sfilate come se fossero amiche di vecchia data.

Fedez, a proposito, non ha mai nascosto di essere “innamorato” di Gigi Hadid. Ogni qualvolta la compagna di Zayn Malik sbarca a Milano per una delle sue sfilate o per la Settimana della Moda, il rapper scherza con la moglie sul fatto che la vorrebbe incontrare per scattarsi foto insieme a lei. Il problema è che, contrariamente alla Ferragni, Federico Lucia praticamente non parla una parola di inglese. Di conseguenza, ogni incontro fra i due si risolve nell’artista di Prima di ogni cosa che chiede “alla Ferry” di intercedere per lui per farlo avvicinare a Gigi Hadid. Ma dopo tanti incontri, finalmente, al Met Gala 2022 qualcosa è cambiato.

Dopo aver partecipato alla serata di gala, Fedez e Chiara Ferragni si sono spostati all’after party di Cardi B, al quale hanno partecipato anche le sorelle Hadid. Quando Gigi ha visto Fedez non ha resistito e, divertita, ha abbracciato di sua sponte il rapper. Fedez si è girato, fra il basito e l’estasiato, e ha spalancato la bocca per lo stupore dichiarando “Ci sono rimasto malissimo!”. Il divertente siparietto è poi stato condiviso su Instagram e Twitter dal cantante, per la gioia dei follower.