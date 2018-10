Federico e Teresa Uomini e Donne, adesso parla lui: ecco le ultime anticipazioni

Uomini e Donne anticipazioni, Federico e Teresa dopo la puntata

Se siete qui significa che volete sapere le ultime novità su Federico e Teresa dopo la puntata andata in onda a Uomini e Donne. Oltre alle news che vengono direttamente dal programma, e quindi da ciò che è successo durante le registrazioni, possiamo dirvi qualcosa in più dopo che proprio l’ex corteggiatore ha scritto qualcosa su Instagram. Una storia che sicuramente avrà fatto chiacchierare, visto che il bel Federico sembrava aver rapito il cuore di Teresa e soprattutto se considerate che c’è stata una segnalazione bomba sul suo conto. Insomma qualsiasi cosa scritta in un momento come questo fa senz’altro discutere. E così pensiamo sarà.

Federico torna a Uomini e Donne? Tutte le anticipazioni e le ultime novità

Cos’ha scritto esattamente Federico dopo essere stato eliminato da Uomini e Donne? In questa Instagram stories si legge “Rispetta tutti ma non farti mai mettere i piedi in testa da nessuno”. Non sappiamo se il riferimento sia a quanto accaduto in puntata o se invece sia una frase buttata lì: fatto sta che un po’ fa pensare perché è completamente azzeccata rispetto a ciò che è successo oggi in studio. Federico infatti si è saputo difendere dalla segnalazione di Karina Cascella e ha cercato di non farsi sopraffare né da lei né da Teresa. Sappiamo purtroppo che questo non è servito a un bel nulla e che peraltro non è la prima storia ambigua che il corteggiatore pubblica su Instagram: già in passato infatti dopo l’eliminazione ha pubblicato dei video che potevano dir tutto e niente. A un certo punto, pensate, si era mormorato persino su di un viaggio per andare a riprendersi la Langella: cosa che però non ci risulta.

Anticipazioni Uomini e Donne, ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Ormai sappiamo tutto infatti su Federico e Teresa: quest’ultima infatti dopo la puntata vorrà parlare con il corteggiatore e cercherà un chiarimento. Lui in lacrime cercherà di spiegarsi e assieme faranno una chiamata a una ragazza che confermerà proprio quanto detto da Karina Cascella. Alla fine insomma Federico non riuscirà in alcun modo a convincerla e sarà costretto a ritirarsi. Un bruttissimo epilogo dunque per una coppia che aveva iniziato a far sognare i fan della trasmissione. Ma sempre meglio prima che dopo, no?