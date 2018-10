Uomini e Donne: Federico delude il pubblico, ma il gesto di Teresa non piace

Uomini e Donne, Teresa e Federico deludono i telespettatori che credevano in loro

A Uomini e Donne Federico Rubini ha deluso profondamente il pubblico di Canale 5, ma un gesto di Teresa Langella non è piaciuto. I due sono finiti nel mirino dei telespettatori inevitabilmente. La segnalazione di Karina Cascella ha sconvolto tutto il trono dell’ex tentatrice di Temptation Island. Infatti, erano ormai tante le fanpage che appoggiavano Teresa e Federico. Il pubblico avrebbe scomesso su questa coppia. I telespettatori erano, pertanto, convinti che il corteggiatore preferito della Langella fosse proprio Federico. Eppure è bastata una semplice segnalazione a portarla a chiudere questa conoscenza. Ma il modo in cui l’ha fatto non è stato apprezzato dal pubblico. Il corteggiatore, dopo essere stato eliminato dalla tronista, è tornato in studio in lacrime per cercare di convincerla a riprendere la loro frequentazione. Ma Teresa, senza alcuna emozione, ha ribadito di voler continuare il suo percorso senza Federico. Secondo il pubblico, la Langella avrebbe potuto fare un’espressione diversa, visto che il suo sguardo nei confronti del Rubini era abbastanza duro.

La stessa tronista ha rivelato di non credere pienamente alla segnalazione di Karina, in quanto l’amica di quest’ultima al telefono è apparsa abbastanza confusa. Nonostante ciò, già da tempo, Teresa dichiarava di nutrire dei forti dubbi nei confronti di Federico. La Langella ha, infatti, spiegato di non voler continuare la conoscenza con il Rubini perché vuole un percorso pulito senza bugie o dubbi. Sebbene il pubblico capisca la sua decisione, il suo atteggiamento non è stato apprezzato. Nel frattempo, sembra proprio che Federico sia riuscito a deludere tanto i telespettatori, soprattutto quelli che credevano in lui. Molti si sarebbero aspettati di vederlo portare avanti un percorso pulito e pieno di emozioni. Ma questo non è accaduto.

Uomini e Donne, Federico eliminato: Teresa non si fa intenerire dalle sue lacrime

La delusione del pubblico è molta. Teresa e Federico sembravano essere una delle coppie di questa nuova edizione del Trono Classico. Eppure per il Rubini questo percorso si è già concluso con una segnalazione. In lacrime, il corteggiatore ha dichiarato di essersi sempre comportato bene. Ma le sue spiegazioni non hanno smosso per niente Teresa.