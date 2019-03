Federica Marinari Amici, confessione: “Ho troppe cose da dire”

Amici 18, Federica va avanti? La cantante convinta delle proprie capacità

Federica Marinari arriverà al Serale di Amici 2019? La cantante è convinta che ce la farà, altrimenti avrebbe già abbandonato da un pezzo la scuola. Non le manca la grinta, ma questa non potrebbe bastarle. Federica dovrà convincere i professori che è davvero meritevole di ricevere un posto per la nuova fase del talent show. E questo non è facile, soprattutto se Rudy Zerbi continuerà a darle voti molto bassi (contestati puntualmente da Alessandra Celentano). Zerbi non ha mai fatto mistero di quello che pensa di Federica: trova che non abbia una precisa personalità e che si adegui al modo di cantare di artisti famosi.

Serale Amici 2019, la confessione di Federica Marinari

Difficoltà di Federica di Amici 18 è stata trasmessa su Radio 105 e questo ha riempito di gioia la ragazza, che non vuole assolutamente abbandonare il programma: “Ho troppe cose da dire! Comunque sono felice perché sono in radio con un brano mio. Io devo avere un peso che devo sopportare”. La ballerina Valentina l’ha incoraggiata così: “Hai capito quello che ti sta succedendo oggi? Adesso la musica ti sta dicendo che stai nel posto giusto. Tutto ciò che ti succede ti rende la persona che sei. Anche i ‘no’ che ti danno, ti capitano per un motivo. Perché magari senza quei ‘no’ avresti fatto la menefreghista. Tu non sei fatta per fare le cose facili”. Federica dovrà dare tutta sé stessa, così come Mowgly, dopo che ha sentito la Maestra Celentano parlare di espulsione!

Federica Amici scelta dai due direttori artistici?

Federica ha incontrato anche Rudy, che ha dato degli indizi sui prossimi concorrenti che potrebbero accedere al Serale di Amici 2019. Qualcuno verrà anche scelto dai due nuovi coach? Staremo a vedere. Fatto sta che non mancheranno i colpi di scena!