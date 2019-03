Federica Amici 2019 contro Casillo: “Senza carattere!”

Amici 18, duro scontro tra Casillo e Federica

E le litigate ad Amici 2019 non finiscono qua! Anche Federica Marinari e Alessandro Casillo si sono scontrati. La cantante, da quando è entrata nella scuola, non si risparmia mai: dice tutto quello che le passa per la testa su tutti, senza aver paura dei confronti. E questa volta c’è stato con Casillo, l’ex idolo di Io Canto. Se, nel programma di Gerry Scotti, era tutto rose e fior, non è lo stesso ad Amici di Maria De Filippi, dove i professori possono dare anche giudizi molto negativi. E Alessandro ha fatto esperienza di questo: Rudy Zerbi gli ha messo una sfilza di insufficenze e gli ha detto apertamente che il suo ultimo inedito non gli piace affatto.

Alessandro Casillo perde la pazienza: il duro sfogo

Federica di Amici 2019 dà pienamente ragione a Rudy: avrebbe dovuto ripresentare il suo ultimo brano per dimostrare che ha carattere e che crede fortemente in esso. Cosa che non è avvenuta. Le parole di Federica, però, non sono per niente piaciute a Casillo: “È facile parlare quando sei dall’altra parte. Quando canto una canzone scritta da me e un professore mi dà un ‘4’, è logico che non la riproponga. Non mi dire che al posto mio avresti riproposto nuovamente quel pezzo! Non andresti mai a schiantarti contro un muro. Non la prendo come un gioco, io. Ribadisco che questa non è una questione di carattere”. Federica si è scontrata anche con Mowgly, che ha perso la pazienza e ha attaccato tutti!

Serale Amici 18, cosa cambierà tra i concorrenti?

Federica non si è fatta di certo zittire da Alessandro: “Tutti ti dicono che hai paura di portare avanti le tue cose. Secondo me Rudy ti ha messo alla prova per vedere se hai coraggio oppure no. In quel caso hai dimostrato che sei senza carattere. Lui ti ha voluto spronare”. E tutto questo è accaduto dopo alcune parole pronunciate da Tish. Ci penseranno i due nuovi direttori artistici a far tornare il sereno?