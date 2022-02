FantaSanremo 2022, la classifica finale: chi ha vinto e le posizioni definitive

A quasi 24 ore di distanza dalla vittoria di Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo 2022, anche il FantaSanremo ha il proprio trionfatore. Anzi, la propria trionfatrice visto che ad ottenere più punti è stata Emma Marrone. Il primo posto guadagnato dalla cantante salentina nella classifica del gioco parallelo alla kermesse è stato annunciato nel corso di una diretta Instagram, nel corso della quale è intervenuta la stessa ex allieva di Amici di Maria De Filippi, dicendosi felicissima per aver conquistato il gradino più alto del podio. Con 525 punti, la pugliese ha staccato tutti, vincendo a mani basse. Secondo posto per Dargen D’Amico che si è fermato a quota 395, mentre la terza posizione è stata raggiunta da Tananai, fermatosi a 365. Medaglia di legno per Elisa, che si è arrestata a 360 punti.

Di seguito la classifica finale completa del Fantasanremo:

1 Emma Marrone 525

2 Dargen D’Amico 395

3 Tananai 365

4 Elisa 360

5 Highsnob e Hu e Sangiovanni 350

6 Gianni Morandi e i vincitori del Festival Mahmood e Blanco 345

7 Achille Lauro 325

8 Michele Bravi 320

9 Aka7even 315

10 Rkomi 300

11 Ditonellapiaga e Rettore 285

12 Yuman 280

13 Iva Zanicchi 250

14 La Rappresentante di Lista 245

15 Massimo Ranieri 195

16 Irama e Le Vibrazioni 185

17 Noemi 180

18 Fabrizio Moro 170

19 Ana Mena 165

20 Matteo Romano 150

21 Giusy Ferreri 115

22 Giovanni Truppi 85

Alcuni artisti, quest’anno, si sono lasciati prendere un po’ troppo la mano nell’alimentare il FantaSanremo. Tra parole pronunciate prima, dopo e persino durante le esibizioni (geniale Dargen D’Amico che è riuscito a inserire ‘Papalina’ e ‘Zia Mara’ nel suo pezzo), Amadeus ha rischiato di uscirne pazzo. L’apice per guadagnare punti lo ha però toccato Emma Marrone, quando si è ripresa mentre è stata inseguita da una pattuglia dei Carabinieri.

Anche Rkomi si è impegnato non poco, facendo delle flessioni sul palco, seguito a ruota da ‘Ama’, in una delle scene più stralunate e spassose di tutto il Festival (naturalmente è diventata virale sui social in un amen). Da segnalare anche l’impegno di Tananai che ha baciato la telecamera sul vetro. Alla fine a spuntarla è stata la cantante salentina che ha creato il vuoto dietro di sé, oltrepassando il muro dei 500 punti.