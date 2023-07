Facci, cala la mannaia: la Rai ha deciso di defenestrarlo

By

A Filippo Facci sarà tolta la striscia quotidiana su Rai Due ‘I Facci Vostri’, programma annunciato come novità dalla Tv di Statto e che avrebbe dovuto vedere la luce nella prossima stagione del piccolo schermo. A riferire che il progetto dovrebbe definitivamente saltare è Dagospia che tramite un ‘flash’ ha assicurato che a breve, più precisamente nella giornata di lunedì 17 luglio, i vertici di Viale Mazzini comunicheranno che la trasmissione non andrà in onda.

Sempre Dagospia fa sapere che però Facci potrebbe trovare un nuovo collocamento in Rai, con la dirigenza che starebbe pensando di affidargli un programma riguardante la musica classica-operistica di cui il giornalista è un cultore.

Il caso Facci-Rai: quella frase sbagliata su Leonardo Apache La Russa

La bufera mediatica che ha travolto Facci si è innescata da un passaggio di un articolo che lo stesso giornalista ha pubblicato qualche giorno fa sul Libero Quotidiano. Nel pezzo in questione Facci ha parlato del caso relativo alle accuse di stupro rivolte da una giovane a Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato in carica.

La vicenda è delicata e vede la giovane puntare il dito contro La Russa Jr. Da alcuni dettagli emersi fino ad ora dalle indagini, la ragazza, prima di incontrare Leonardo, avrebbe fatto uso di cocaina. Lei poi ha raccontato di aver incontrato La Russa in una discoteca milanese e che dopo che lui le ha offerto un drink ha perso totalmente lucidità non ricordandosi più nulla.

La mattina seguente si è svegliata nel letto di La Russa, senza abiti. Leonardo, sempre secondo la versione dell’accusatrice, le avrebbe detto che aveva avuto un rapporto intimo con lei. Non solo: anche un suo amico ci sarebbe finito a letto la notte stessa. La giovane è certa di essere stata stuprata ed ha sporto denuncia. La Russa Jr sostiene invece che ci sia stato un rapporto consenziente.

E Facci cosa ha detto? Quale passaggio del suo articolo ha creato un polverone? Questo: “La ragazza fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo”. La frase si commenta da sola.