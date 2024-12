Tv Talk, Tina Cipollari stroncata: “Una vera ‘belva’? No, perché”

Anche oggi, sabato 14 dicembre, su Rai 3 è andata in onda una nuova puntata di Tv Talk. L’apertura è stata dedicata ad Aldo Cazzullo, che ha analizzato la sua stagione alla guida di “Una giornata particolare”. A seguire, Mia Ceran ha passato in rassegna i momenti più salienti della settimana televisiva. Ovviamente, non poteva mancare un approfondimento su Belve, specialmente dopo la movimentata trasmissione di martedì, 10 dicembre. Tra l’abbandono di Teo Mammucari, i racconti profondi di Elena Sofia Ricci e Valeria Bruni Tedeschi, e l’ironia di Tina Cipollari, la scorsa puntata si è sicuramente guadagnata un posto tra le più memorabili nella storia del programma di Francesca Fagnani.

A differenza di Mammucari, l’intervista a Tina ha conquistato il pubblico, grazie alla sua simpatia e schiettezza. La storica opinionista di Uomini e Donne si è mostrata esattamente come siamo abituati a vederla da 24 anni negli studi del dating show di Maria De Filippi, ovvero senza alcun tipo di filtro. La Cipollari non ha avuto paura di esprimere le sue opinioni o di apparire poco modesta. Con orgoglio, ha dichiarato di non vedere possibile l’ascesa di una sua erede, definendosi unica e inimitabile, strappando risate non solo ai telespettatori a casa, ma anche alla stessa Fagnani.

Tina Cipollari a Belve: cosa non ha convinto

Non tutti, però, hanno trovato l’intervista di Tina Cipollari così unica e incisiva. Claudia Rossi, giornalista ospite a Tv Talk, ha espresso un’opinione piuttosto critica durante la puntata di oggi, sabato 14 dicembre. “Ci voleva Tina Cipollari – vendicativa e lo rivendica, cerca l’uomo ricco e non se ne vergogna – per vedere una vera belva nel programma?”, le è stato chiesto. “Più che una belva mi è sembrata una bestiola adorabile, un gatto che rizza il pelo, gonfia il petto, per far capire che bisogna aver paura di lui. Le belve vere non hanno bisogno di autodefinirsi, quindi no, non è una vera belva”, ha risposto in maniera lapidaria la giornalista.

“La belva ‘belva’ deve ancora arrivare e l’aspettiamo”, ha poi aggiunto la Rossi. In quest’edizione, dunque, pare che la giornalista non abbia ancora trovato un ospite che l’abbia convinta del tutto. Chissà se uno dei protagonisti dell’ultima puntata di Belve di martedì 17 dicembre – Jovanotti, Vittorio Feltri e Taylor Mega – riuscirà a soddisfare le sue aspettative.